Putin vyjadril pripravenosť obnoviť spoluprácu so Slovenskom

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyjadril pripravenosť obnoviť konštruktívnu spoluprácu so Slovenskom, ak o to bude mať táto krajina záujem. Uviedol to počas ceremónie v Kremli, v rámci ktorej mu odovzdali poverovacie listiny veľvyslanci viacerých krajín vrátane Slovenska.