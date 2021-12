Peniaze na druhom mieste. WTA pre Pcheng Šuaj bojuje s Čínou

Jej príspevok však na internete dlho nevydržal. Veľmi rýchlo zmizol a Pcheng sa prestala ukazovať na verejnosti. Objavila sa až, keď sa nielen tenisový svet začal pýtať, čo sa ňou stalo. Komunikovala s Medzinárodným olympijským výborom a v liste zverejnenom štátnymi médiami uviedla, že informácia o sexuálnom napadnutí nie je pravdivá a niekto ju údajne publikoval bez jej vedomia. No stále panuje podozrenie, že Pcheng do týchto vyhlásení núti čínsky komunistický režim.

Radikálne rozhodnutie

Ženská tenisová asociácia (WTA) preto zareagovala radikálne. Pozastavila organizáciu tenisových turnajov v Číne. "Neviem, ako by som mohol s čistým svedomím žiadať naše športovkyne, aby súťažili, keď Pcheng Šuaj nie je dovolené slobodne komunikovať a vyzerá to tak, že na ňu vyvinuli nátlak, aby poprela, čo zverejnila v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho útoku. Vzhľadom na momentálnu situáciu mám tiež veľké obavy z rizík, ktorým by naše hráčky a členovia tímov mohli čeliť, keby sme v roku 2022 v Číne usporiadali naše podujatia,“ uviedol vo vyhlásení šéf WTA Steve Simon.

Z Pekingu okamžite zaznelo, že tenisová asociácia vnáša do športu politiku. "WTA pozastavila konanie turnajov Číne z dôvodu takzvaných obáv o bezpečnosť Pcheng Šuaj. WTA rozširuje svoj vplyv špekulatívnym spôsobom, vnáša politiku hlboko do ženského tenisu a vytvára zlý príklad pre celý športový svet,“ napísal v komentári čínsky denník Global Times, ktorý patrí pod vydavateľstvo oficiálnych novín čínskych komunistov Žen-min ž’-pao.

WTA však podporujú viaceré známe tenisové osobnosti. "Steve Simon a asociácia zaujali odvážny postoj, keď princíp povýšili nad peniaze a postavili sa za ženy, a najmä za Pcheng Šuaj,“ reagovala na sociálnej sieti Twitter športová legenda Martina Navrátilová, ale zároveň vyčítala Medzinárodnému olympijskému výboru, že od neho v prípade Pcheng takmer nič nepočuť. Už 4. februára sa v Pekingu začínajú zimné olympijské hry a je takmer isté, že toto športové podujatie bude čeliť nejakej forme diplomatického bojkotu zo strany viacerých západných štátov.

Podľa spravodajskej stránky Yahoo Sports sa dá len ťažko odhadnúť, akú finančnú stratu WTA utrpí, keď sa stiahne s čínskeho trhu. Budúce kontrakty pre asociáciu by však mohli ísť do výšky stoviek miliónov dolárov. A, samozrejme, o peniaze prídu hráčky. Yahoo Sports napísal, že len v roku 2019, teda pred covidovou pandémiou, na tenisových turnajoch v Číne rozdali na prémiách 30 miliónov dolárov.

Museli ju umlčať

"Asociácia však zaujala postoj, ktorým ukázala, že uprednostnila hodnoty pred ziskom. WTA založili na základe princípu rovnakých príležitostí. Asociácia sa ho aj v prípade týchto vážnych obvinení drží, keďže Čína nemení kurz a nediskutuje o nich,“ uviedla pre Pravdu Jennifer Hsuová z Lowyovho inštitútu v Sydney.

Odborníčka pripomenula, že prípad Pcheng Šuaj je príkladom toho, že čínsky stranícko-štátny systém dokáže zasiahnuť každého. Bez ohľadu na slávu či peniaze. "Pcheng Šuaj obvinila bývalého vysokopostaveného vládneho predstaviteľa. Poškodzuje to dôveryhodnosť štátnej strany. Najmä keď komunisti chcú, aby ľudia vnímali ich organizáciu ako arbitra morálneho a sociálneho poriadku. Preto bolo Pcheng Šuaj potrebné umlčať,“ vysvetlila Hsuová.

Clayton Dube, šéf Americko-čínskeho inštitútu na Juhokalifornskej univerzite, si myslí, že WTA sa svojím konaním Pcheng Šuaj usiluje ochrániť. "Nie je však pravdepodobné, že Peking tomuto tlaku ustúpi. Ak sa aj Čang Kao-li niečoho dopustil, právo na súdenie svojich lídrov je vyhradené komunistickej strane. Režim o obvineniach nedovolí verejnú diskusiu. Propagandistickému aparátu to však komplikuje prácu. Čína chce povedať, že prípad využívajú nepriateľské zahraničné sily na to, aby ju očiernili. No na druhej strane doma nedovolí diskusiu o obvineniach, ktoré Pcheng vzniesla, a o hnutí MeToo,“ povedal pre Pravdu Dube.