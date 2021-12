Skončil Kurz v politike nadobro? Asi áno, myslí si expert

Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz má len 35 rokov. No v istom zmysle je jeho odchod z politiky, ktorý ohlásil vo štvrtok, koncom jednej éry. Kurza prokuratúra podozrieva z toho, že zo štátnych peňazí financoval prieskumy verejnej mienky. Pomohlo mu to ovládnuť Rakúsku ľudovú stranu a vynieslo ho to aj do kancelárskeho kresla. Okrem toho vraj nepravdivo vypovedal pred parlamentným výborom pre vyšetrovanie škandálu Ibiza.

Pre Pravdu Kurzovu kariéru zhodnotil Paul Schmidt, šéf Rakúskej spoločnosti pre európsku politiku. Kurz v kancelárskom kresle skončil už v októbri, nahradil ho vtedajší minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Aj on však už ohlásil odchod z úradu. Novým kancelárom v koaličnej vláde ľudovcov a Zelených bude súčasný minister vnútra Karl Nehammer.

Nakoľko je prekvapujúce, že Alexander Schallenberg ako rakúsky kancelár skončí?

Keď v októbri nastúpil do funkcie, hovoril, že to nie je niečo, čo by chcel. No pre dobro vlády a verejnosti to urobí, ale je to len dočasné riešenie. V tom čase to vyzeralo tak, že Sebastian Kurz zostane na čele ľudovcov, a keď sa vyriešia jeho právne problémy, mohol by sa vrátiť do kancelárskeho úradu. Schallenberg nemá také stranícke zázemie, nebol v najužšom kruhu, v ktorom konzervatívci robili rozhodnutia. Do kancelárskej funkcie nastúpil vďaka Kurzovej podpore. Ale teraz sa situácia zmenila. Kurz v politike skončil a Schallenberg odchádza z kancelárskeho postu. A má pravdu, keď vraví, že by bolo logické, aby vládu viedol niekto, kto by mal byť aj straníckym šéfom.

Kurz teda povedal, že v politike skočil, minimálne v tejto chvíli. Ako si to vysvetľujete?

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že sa to dalo očakávať. Iní predpokladali, že Kurz zabojuje a vráti sa na vrchol. Postupne však bolo jasné, že jeho problémy len tak nezmiznú. Celý príbeh má pritom dve roviny. Jedna je právna, ale druhá je morálna. Tá prvá sa môže vyriešiť. Ale myslím si, že z morálneho hľadiska Kurz pochopil, že sa bude musieť stiahnuť z politickej scény. Strácal už aj podporu v rámci vlastnej strany. Preto sa bývalý kancelár rozhodol rezignovať na politické funkcie. Toto zároveň spustilo ďalšie procesy. Z postu odišiel minister financií Gernot Blümel a je možné, že sa pripoja niektorí ďalší Kurzovi priatelia, ktorí o sebe hovorili, že patria do jednej rodiny. Asi opustia Titanic ešte predtým, ako sa celkom potopí.

Je to koniec jednej éry v rakúskej politike?

V istom zmysle áno. Táto éra sa však dá definovať rôznymi spôsobmi. Ak sa na ňu dívame cez osobu Sebastiana Kurza, určite môžeme povedať, že sa niečo skončilo. No spôsob, akým politika v tejto ére fungovala prostredníctvom marketingových nástrojov, sa možno nezmení. Bude to závisieť aj od toho, kto Kurza nahradí. Ľudovci sú však v kritickej situácii a uvidíme, čo sa stane na budúci rok. Ich koaličný partner, strana Zelení, nechce nové voľby, ale konzervatívci v prieskumoch strácajú podporu a niečo sa budú snažiť zmeniť. Aj preto sa momentálne deje to, čo sa deje.

Už ste niečo naznačili, ale aké politické dedičstvo po sebe Kurz zanecháva?

Je mimoriadne talentovaný. Voličom však Kurz sľúbil nový štýl politiky, čo nedokázal dodržať.

V akom zmysle?

Kurz sľuboval, že v jeho podaní bude politika čistá a férová. A často to opakoval. Z toho, čo sa teraz dozvedáme, je však čoraz jasnejšie, že robil politiku starým spôsobom. Veci podriadil tomu, aby si udržal moc. Na to, ako som už spomenul, využíval marketingové nástroje. Dá sa povedať, že s Kurzom sa v politike nič nezmenilo. V očiach voličov existujúci systém opäť stratil časť dôveryhodnosti. Kurz však zmenil takpovediac nudnú formulu, keď sa v Rakúsku pri moci striedali tie isté koalície. Z niečoho, čo sa dá nazvať nemeckým modelom, prešiel skôr na taliansky charakterizovaný spojenectvami, ktoré majú krátku životnosť. Do Kurzovho politického dedičstva patrí aj jeho tvrdý prístup k migrácii. Pre nových európskych ľudovcov sa stal vzorom. V jeho osobe videli budúcnosť konzervativizmu. Kurz bol proeurópskym politikom, ktorý získaval z toho, že hral protieurópskymi, nacionalistickými a populistickými kartami. Ľudovú stranu tým otvoril pre nových voličov. Kurz vniesol do rakúskej politiky emócie, hoci on sám na verejnosti emociálne nevystupuje. Vytvoril však sociálny konflikt.

Viedla Kurzova politika k polarizácii spoločnosti?

Ľudia ho buď milujú, alebo nenávidia. Kurz podporoval tento konflikt a ľudovcom to vo voľbách vynieslo takmer 40–percentnú podporu. Z tohto hľadiska sa dá povedať, že bol veľmi úspešný. Pustil sa však aj do experimentu, keď jeho konzervatívci zostavili vládu so Zelenými. Vo viacerých európskych krajinách sledujú politici, ako to bude fungovať. Kurz bol v politike ochotný skúsiť nové veci a bol nacionalistickým Európanom, so všetkými protirečeniami, ktoré z toho vyplývajú. Nemal však žiadnu dlhodobú stratégiu a sústreďoval sa na udržanie pri moci.

Môže sa stať, že sa Kurz vráti do politiky, keby úspešne vyviazol z vyšetrovania, ktoré sa ho týka?

Vo filmoch s Jamesom Bondom sa vraví, že nikdy nehovor nikdy. No Kurzove problémy nemajú len právnu rovinu, ale aj morálnu, ako som už vysvetlil. Možno sa však po pár rokoch ozvú hlasy, aby sa vrátil do politiky. Najmä vtedy, keby v tom čase mali ľudovci nízku podporu. Ale nemyslím si, že je veľmi pravdepodobné, že Kurza uvidíme späť v politike.