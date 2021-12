Biden s Putinom: Čo s červenými líniami?

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov cez víkend s odvolaním sa na informácie ukrajinských spravodajských služieb vyhlásil, že Rusko zhromaždilo pri hraniciach s Ukrajinou viac ako 94-tisíc vojakov a koncom januára môže spustiť rozsiahlu vojenskú ofenzívu proti Ukrajine. S podobným varovaním prišla aj americká rozviedka, podľa ktorej by sa ruskej ofenzívy začiatkom budúceho roka mohlo zúčastniť až 175-tisíc vojakov.

Pripomína to poker z čias studenej vojny, keď veľmoci blafovali a skúšali, kto má pevnejšie nervy, kto prvý žmurkne. Moskva dala minulý týždeň jasne najavo, čo chce od Washingtonu dostať na výmenu za zníženie stávok v novej hazardnej hre.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov na schôdzke s americkým partnerom Antonym Blinkenom varoval pred rozširovaním Severoatlantickej aliancie smerom na východ. "Urobiť z našich susedných krajín predmostie konfrontácie s Ruskom a rozmiestiť sily NATO v bezprostrednej blízkosti oblastí strategického významu pre našu bezpečnosť je kategoricky neprijateľné,“ citovala Lavrova agentúra Reuters. Prezident Putin to vzápätí označil za "červenú líniu“, ktorej prekročenie prinúti Moskvu prijať odvetné opatrenia na vyrovnanie vojenskej a strategickej rovnováhy. Od USA pritom šéf Kremľa žiada písomné záruky, že NATO sa nerozšíri na východ, bližšie k ruským hraniciam.

Ak by Washington takejto požiadavke vyhovel, znamenalo by to faktický koniec nádejí Ukrajiny i Gruzínska, že ich volanie po členstve v NATO raz aliancia vypočuje. Šéf Bieleho domu naznačil, že Kremľu v otázke budúceho rozšírenia NATO nemieni dať právo veta ani pod tlakom posilňovania ruských ozbrojených síl pri ukrajinských hraniciach. "O akciách Ruska vieme už dlho a očakávam, že o tom s Putinom povedieme dlhú diskusiu,“ citovala Bidena agentúra AP. "Nebudem akceptovať niečie červené línie,“ dodal kategoricky.

O tom, že Washington nemieni obetovať svoje partnerstvo s Kyjevom, svedčí aj víkendové vyhlásenie Bieleho domu. „Prezident Biden zdôrazní obavy USA z ruských vojenských aktivít na hraniciach s Ukrajinou a opätovne potvrdí, že Spojené štáty podporujú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny,“ hovorí sa v ňom.

Znamená to, že bude vojna? Tomu neverí ani voči Kremľu kritický ruský politický analytik a historik Nikolaj Svanidze. "Stále dúfam, že všetci majú zdravý rozum a dobrú pamäť a hrozby vojny sú hrou, vydieraním a blafovaním, ktoré majú druhú stranu prinútiť k dialógu,“ napísal vo svojom blogu a dodal: "Myslím si, že vojna nebude, lebo minimálne zdravý rozum hovorí, že to nikomu neprospeje. Aj keď pripustíme, že prevaha v ozbrojených silách by Rusku umožnila dostať sa do Kyjeva za pár dní, otázkou zostáva, čo ďalej? Akákoľvek kalkulácia viac ako krok vpred naznačuje, že to v každom prípade skončí zle. A ja predsa len stále nemám dôvod podozrievať Putina z klinického šialenstva.“