Pápež v Aténach žiadal rešpekt pre malých a prostých

„Náš Pán má najradšej to, čo je malé a prosté. Vykúpenie sa nezačalo v Jeruzaleme, Aténach, či v Ríme, ale na púšti,“ povedal pápež, ktorý v nedeľu popoludní celebroval svätú omšu v koncertnej hale v Aténach. „Boh obracia svoj pohľad všade, kde sa vyskytuje smútok a samota,“ povedal.

Pápež týmto posolstvom podľa AFP oslovoval malú katolícku komunitu i tisíce utečencov a migrantov, ktorí sa v Grécku nachádzajú. V Grécku je viac ako 250 000 katolíkov; väčšina sú však prisťahovalci z Poľska, Filipín, Albánska, Ukrajiny, Blízkeho východu a afrických krajín, píše AFP. Približne 50 000 katolíkov má grécky pôvod.

Vstup na svätú omšu bol prísne regulovaný a polícia kontrolovala pozvánky i certifikáty o zaočkovaní.

Zlyhanie civilizácie

František v nedeľu tiež navštívil tábor migrantov na ostrove Lesbos, na ktorý cestoval už v roku 2016. Zanedbávanie migrantov označil za „zlyhanie civilizácie“.

Pápež chcel návštevou upozorniť na ťažkosti utečencov a vyzval na ich začlenenie do života v Európe, kde medzi obyvateľmi existujú protimigračné nálady.

František sa už dlho vyslovuje na podporu migrantov a jeho návšteva na Lesbose sa konala deň po tom, čo v príhovore ostro skritizoval názorovú rozdelenosť Európy v tejto otázke a „nacionalistický egoizmus“ časti Európanov.

Náhrada za Moriu

„V Európe sú ľudia, ktorí berú tento problém ako záležitosť, ktorá sa ich netýka,“ povedal pápež.

V tábore Mavrovuni, kde žije okolo 2000 žiadateľov o azyl, strávil približne dve hodiny. Ide o narýchlo postavený provizórny areál, ktorý je náhradou za vlani vyhorený tábor Moria, v tom čase najväčší v Európe.

František sa v tábore, v druhý deň svojej návštevy Grécka, stretol s desiatkami detských žiadateľov o azyl a ich príbuzných, ktorí stáli za kovovými zátarasami. Zastavil sa pri nich a objal chlapca menom Mustafá.

Cintorín bez náhrobkov

Ľudia sa potom zhromaždili v stane, kde pápežovi spievali piesne a žalmy.

Pápež František upozornil na to, že Stredozemné more „sa stáva ponurým cintorínom bez náhrobkov“ a že „po tomto všetkom vidíme vo svete len malú zmenu v otázke migrantov“.

Vyhlásil, že „treba riešiť hlavné príčiny – a nie odsudzovať chudobných ľudí, ktorí len znášajú následky a dokonca sú zneužívaní na politickú propagandu“.

„Jeho návšteva je požehnaním,“ povedala na Lesbose Rosette Leová, konžská žiadateľka o azyl, ktorá mala v náručí dvojmesačné bábätko.

Grécki predstavitelia nevylúčili možnosť, že s pápežom odletí naspäť do Ríma aj niekoľko migrantov z tábora Mavrovuni. Počas svojej poslednej návštevy na Lesbose v roku 2016 vzal so sebou 12 sýrskych utečencov. František navštívil tento týždeň pred Gréckom Cyprus, odkiaľ sa vďaka pápežovi presťahuje do Talianska 50 migrantov.

Pápež do Grécka prišiel v sobotu po predchádzajúcej návšteve Cypru. V pondelok sa má vrátiť do Vatikánu.