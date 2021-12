Mladý Palestínčan autom vrazil do izraelského vojenského stanovišťa

Izraelské zložky v noci na pondelok zasiahli proti 16-ročnému Palestínčanovi, ktorý vrazil vozidlom do izraelského kontrolného stanovišťa na západnom brehu Jordánu. Zranil pritom jedného príslušníka izraelských bezpečnostných zložiek.

Kým izraelské médiá informovali, že palestínsky útočník bol následne zastrelený, izraelské ministerstvo obrany uviedlo, že Palestínčan bol na mieste činu „postrelený a neutralizovaný“, dodala v pondelok agentúra AFP.

Denník The Times of Israel informoval, že izraelský minister obrany Benny Ganc v pondelok nariadil uviesť kontrolné stanovištia na Západnom brehu do stavu vysokej pohotovosti.

Tento vývoj prichádza uprostred nárastu palestínskych útokov páchaných tzv. osamelými vlkmi, a v situácii všeobecného nárastu napätia v oblasti.

Útok na stanovišti Te’enim z noci na pondelok sa odohral len dva dni po incidente pred hradbami Starého mesta v Jeruzaleme, pri ktorom Palestínčan z okupovaného Západného brehu pobodal Izraelčana a pokúsil sa zaútočiť aj na príslušníka pohraničnej polície. Jej hliadka ho však zastrelila.

Z videa natočeného okoloidúcimi vyplýva, izraelská polícia pokračovala v streľbe na útočníka aj po tom, čo spadol na zem, a bránila zdravotníkom, aby sa k nemu priblížili.

Tento incident bol v Izraeli prirovnaný z podobnému z roku 2016, keď videozáznam zachytil izraelského vojaka, ako strieľa na zraneného palestínskeho útočníka ležiaceho na zemi. Vojak bol niekoľko mesiacov väznený. Táto kauza vtedy vyvolala v Izraeli veľké spory.

Izraelské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že dvoch príslušníkov pohraničnej polície, ktorí v sobotu zasahovali pri incidente s palestínskym tínedžerom, predviedli na výsluch a po ňom ich prepustili na slobodu. Premiér Naftali Bennett a ďalší najvyšší predstavitelia ocenili reakciu bezpečnostných zložiek na útok.

Palestínčania spáchali v posledných rokoch desiatky útokov nožom, došlo aj k mnohým prípadom zámerného vrážania do ľudí autami či streľbe. Väčšinu z nich vykonali útočníci bez známeho prepojenia na militantné skupiny, ktoré tieto útoky schvaľujú, avšak bez toho, aby sa prihlásili k zodpovednosti za ne.

Organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že Izrael niekedy používa nadmernú silu a zabíja podozrivých útočníkov, ktorí mohli iba byť zatknutí, keďže nepredstavujú bezprostrednú hrozbu.

Izraelskí predstavitelia však tvrdia, že ozbrojené sily musia v nebezpečných situáciách robiť rozhodnutia v zlomku sekundy a že všetky takéto incidenty sa následne prešetrujú.

Izrael dobyl Západný breh vo vojne v roku 1967. Palestínčania považujú toto územie za hlavnú časť svojho budúceho štátu. Pod izraelskou vojenskou správou tam žije 2,5 milióna Palestínčanov, pričom mestá a obce spravuje medzinárodne uznávaná Palestínska samospráva.