Merkelová už bola unavená. V čom je Scholz silný a v čom slabý?

"Nová vláda v Berlíne chce upriamiť pozornosť na domácu politiku. Scholz príliš nerozmýšľa v geopolitických kategóriách,“ povedal pre Pravdu Alexander Clarkson, expert na nemeckú politiku a históriu z univerzity King‘s College v Londýne.

Nakoľko je nová nemecká vláda pripravená riadiť krajinu? Preberá ju v zhoršujúcej sa pandemickej situácii a zároveň ju môžu čakať veľké medzinárodné krízy. Nedá sa vylúčiť, že Rusko začne inváziu na Ukrajinu a rastie napätie vo vzťahoch s Čínou.

Semaforová koalícia čelila kritike, že jej dlho trvalo, kým sa dohodla. Problémom bolo, že SPD, Zelení a liberáli rokovali v kontexte zlej pandemickej situácie, a verejnosť požadovala rázne kroky. Myslím si však, že je lepšie, že si koalícia vyjasnila všetky aspekty spolupráce. Vláda vzhľadom na koronavírus nastupuje v zložitej situácii. No súvisí to aj s tým, ako Nemecko funguje. Scholzov kabinet bude určite dôkladne riešiť viaceré problematické veci, ale moc je v krajine decentralizovaná. Vláda vyzerá dobre, ale uvidíme, ako zvládne výzvy v realite. Koaličná dohoda dáva impulz na reformu Nemecka a vidieť na nej, že sa strany snažili, aby ich spolupráca bola v rovnováhe. Za štyri roky do ďalších volieb bude pandémia otázkou minulosti alebo sa stane rutinným problémom, ktorý dokážeme manažovať. Koronavírus vytvoril pre vládu krízovú situáciu, ale nelámal by som nad ňou palicu hneď pri nástupe k moci.

To určite nie, ale dá predpokladať, že najmä na začiatku budú ľudia pôsobenie Scholzovho kabinetu posudzovať na základe toho, ako dokáže riešiť pandémiu. Ako sa s tým vyrovná kancelár? Čo je Scholzova najväčšia politická prednosť, a aká je jeho hlavná slabosť?

Nemecko pre pandémiu momentálne panikári. Ľudia však očakávajú, že sa vláda, ktorá musí robiť náročné rozhodnutia, bude správať pokojne a má veci premyslené. No od septembrových volieb bolo Nemecko v mocenskom vákuu. Ako som povedal, je správne, že sa nová koalícia neunáhlila, hoci si rokovania vyžiadali nejaký čas. Autorita Merkelovej ako kancelárky sa však v tomto období už vytratila. Politické a vedecké osobnosti rozprávali najmä o tom, ako sa situácia zhoršuje, a nesnažili sa upokojiť ľudí, čo je tiež niekedy potrebné. V auguste si Nemci mysleli, že je po pandémii, a zrazu boli šokovaní, keď zistili, že sú na tom rovnako zle ako iné štáty. Myslím si však, že Scholz príde s potrebnou dávkou pokoja. Ministrom zdravotníctva sa stal známy vedecký komentátor z SPD Karl Lauterbach. Asi túto funkciu nebude zastávať štyri roky, ale momentálne jeho výber dáva zmysel. Scholz dokáže vyjednávať s ľuďmi, čo sa naučil vo svojej strane, a prináša to výsledky. V istých situáciách to však môže byť jeho slabosť.

Prečo?

Lebo ako kancelár bude musieť ukázať aj to, že vie byť konfrontačný a tvrdý. Scholz okrem toho príliš nerozmýšľa v geopolitických kategóriách. Oveľa výraznejšie ako mnohí jeho kolegovia v SPD podporuje spoluprácu s USA. Ale nevnímam, že by mal nejakú zahraničnopolitickú stratégiu, nie je to niečo, čím by sa zaoberal. Svojím spôsobom je to pokračovanie Merkelovej politiky, ktorá sa dá opísať, že Nemecko sa správalo, ako keby bolo väčším Švajčiarskom. Nebralo do úvahy potrebu líderstva. Scholz sa bude snažiť reformovať Nemecko a dúfam, že sa mu to podarí. Ale nepredpokladám, že v najbližších rokoch zaujme nejakú dominantnejšiu pozíciu v európskej politike.

Čo sa teda dá očakávať od Nemecka so Scholzom na čele v zahraničnopo­litickej oblasti?

Nová vláda v Berlíne chce upriamiť pozornosť na domácu politiku. Samozrejme, keď Rusko napadne Ukrajinu, bude musieť riešiť zahraničnopolitické a obranné otázky. Podľa mňa to nie je až také pravdepodobné, ako tvrdia niektorí ľudia, ale je celkom možné, že sa to stane. Ak však k tomu nedôjde, respektíve sa nestane niečo podobne katastrofálne, Scholz sa bude starať hlavne o to, aby mu fungovala koalícia a možno o dva, tri roky bude postupne aktívnejší na európskej scéne. Pre Európsku úniu však môže byť z hľadiska debaty o dlhu a finančných reštrikciách zaujímavé, že nemecká vláda chce investovať do infraštruktúrnych projektov. Áno, liberáli budú hlasno hovoriť o potrebe šetrenia, ale aj oni chcú peniaze na veci, na ktorých im záleží. Takže v tomto by mohli byť pomerne flexibilní. Medzi voličmi FDP sú podnikatelia, ktorí chcú, aby veci fungovali, aby sa posilnila infraštruktúra a aby z toho niečo získali. Nová nemecká vláda by mohla byť viac naklonená myšlienke, že EÚ by mala investovať výraznejšie, ako ľudia predpokladajú.

Na svetovej scéne Nemecko 16 rokov reprezentovala Merkelová. Tvrdíte, že Scholz bude minimálne spočiatku asi menej viditeľný. Akú rolu bude mať ministerka zahraničných vecí za Zelených Annalena Baerbocková?

Hlavné rozhodnutia vždy robí kancelár. Baerbocková však určite prevezme iniciatívu vo viacerých oblastiach. Zelení chcú ukázať, že vedia mať výsledky. Baerbocková bude výrazne kriticky naladená proti Rusku a Číne. Zelení dlhodobo podporujú ľudské práva. Berlín asi nebude chcieť úplne zablokovať investičnú dohodu s Čínou, ale je možné, že rozvinie dialóg s Taiwanom. Baerbocková sa o to zaujíma. Čo sa týka Ruska, ministerka len urýchli proces, ktorého sme svedkami už niekoľko rokov. Ľudia v Berlíne strácajú ilúzie o režime Vladimira Putina, s ktorým sa nedá viesť dialóg o Ukrajine, lebo je príliš paranoidný a nedá sa mu dôverovať. S Baerbockovou bude nemecká politika realistickejšia.

Stredná Európa Merkelovú kritizovala, čo sa týka migrácie, na druhej strane tvrdila, že bývalá kancelárka regiónu rozumie. Čo sa zmení so Scholzovou vládou?

Najmä Zelení majú v regióne veľa kontaktov na občiansku spoločnosť. Merkelová v otázke právneho štátu v strednej a vo východnej Európe, ale nielen tam, zlyhala. Kým ju tamojšie vlády podporovali na európskej úrovni, tento problém ju netrápil. Berlín bude teraz menej ochotný ustupovať v prípadoch porušovania pravidiel právneho štátu. Čo vlády niektorých krajín v regióne môže nahnevať.

Keby bola Merkelová vydržala v úrade do 17. decembra, bola by sa stala najdlhšie slúžiacou kancelárkou v moderných dejinách Nemecka. Rekord zostal Helmutovi Kohlovi. Myslíte si, že Merkelová ľutuje, že ho neprekonala?

Je to zábavná otázka, ale myslím si, že je to aj vážna vec. Keď sa Merkelovej pýtali, čo bude robiť, keď skončí vo funkcii, unavene odpovedala, že si pôjde ľahnúť do postele, že sa pôjde vyspať. Povedal by som, že v takej pozícii sa nedá vydržať viac ako desať rokov. Lebo potom sa z toho politici buď zbláznia, alebo sú už naozaj príliš unavení. Merkelová posledné dva až tri roky vyzerala vyčerpaná. Ale vôbec sa tomu nedivím. Keby som mal čeliť tomu, čo musela riešiť ona, vydržal by som to tak tri minúty.