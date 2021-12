Orbánovci útoča na Scholzovu vládu

„Keď sa pozeráme na proimigračný, progenderový a federalistický program novej ľavicovej nemeckej vlády, je jasné, že sa končí obdobie dvojzmyselností a nastávajú časy otvoreného boja,“ napísal v článku pre denník Bild Orbán.

Németh zašiel ešte ďalej. Na pietnej spomienke na generála popraveného v decembri 1944 po neúspešnom pokuse zorganizovať odpor proti nemeckej okupácii podľa agentúry MTI povedal, že Maďarsko dnes čelí rovnakým výzvam ako roku 1944, ktoré ohrozujú jeho kresťanskú kultúru a národné dedičstvo.

„Signatári nemeckého koaličného programu chcú zmeniť nielen svoju krajinu, ale celú Európu, chcú založiť novú ríšu, európske spojené štáty, a zrušiť suverenitu národných štátov, aj Maďarska,“ vyhlásil. „Chcú zrušiť našu národnú identitu, naše maďarstvo, našu kresťanskú vieru a určili pre nás ,svetlú budúcnosť' s imigrantmi. Rozbili by aj naše rodiny, zbavili by nás práva vychovávať vlastné deti a umožnili by LGBTQ organizáciám vstupovať do našich škôlok a škôl,“ dodal.

Opozícia tieto výpady ostro odsúdila. „Jednoducho nesmieme dovoliť týmto ľuďom prirovnávať novú vládu k nacistom, len preto, že vyznáva iné hodnoty,“ napísal na twitteri ľavicový europoslanec István Újhelyi. „Musíme ich zastaviť,“ dodal.