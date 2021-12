Výbuchy v palestínskom utečeneckom tábore usmrtili viacero ľudí

Niekoľko výbuchov otriaslo v piatok neskoro večer palestínskym utečeneckým táborom na juhu Libanonu. Oznámili to obyvatelia a dodali, že príčina explózií zatiaľ nie je jasná.

Libanonská štátna tlačová agentúra National News Agency (NNA) uviedla, že incident si vyžiadal obete. Podľa televízie al-Arabíja zahynulo 13 ľudí.

Na miesto tragédie do tábora Burdž Šamálí v prístavnom meste Súr (v staroveku Tyros) vyrazili sanitky, povedali do telefónu obyvatelia pre tlačovú agentúru Associated Press (AP).

Podľa prvých správ vypukol požiar v cisternovom aute s naftou a rozšíril sa na blízku mešitu, ktorú má pod kontrolou palestínske militantné hnutie Hamas. Požiar vyvolal explózie niekoľkých zbraní, ktoré boli zrejme uskladnené vo vnútri mešity, dodali obyvatelia.

NNA napísala, že oblasť uzavrela armáda a bránila ľuďom vojsť do tábora alebo z neho vyjsť.

V Libanone žijú desaťtisíce palestínskych utečencov, mnohí z nich v 12 utečeneckých táboroch, roztrúsených po celej malej krajine na pobreží Stredozemného mora.