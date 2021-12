Premiéra Johnsona potápa vianočná párty

Brexit mu pomohol do premiérskeho kresla a nepoložilo ho ani viac ako 146-tisíc mŕtvych počas pandémie. Britský konzervatívny predseda vlády Boris Johnson nastúpil do funkcie v júli 2019, v decembri toho roku vyhral voľby a doteraz dokázal bez problémov odrážať menšie aj väčšie škandály. Zdá sa však, že teraz čelí problému, ktorý môže viesť až k tomu, že na čele kabinetu skončí.

Porušené pravidlá

Denník Daily Mirror koncom novembra zverejnil článok, v ktorom informoval, že vlani v novembri a decembri sa v sídle premiéra na Downing Street 10 konali viaceré večierky. V tom čase však pre koronavírusovú pandémiu platili obmedzenia, týkajúce sa pohybu ľudí a ich stretávania. Ak u predsedu vlády vtedy naozaj bola nejaká párty, je takmer isté, že znamenala porušenie pravidiel. Cez víkend Daily Mirror zverejnil Johnsonovu fotku z 15. decembra 2020, na ktorej je s dvoma spolupracovníkmi. Denník tvrdí, že premiér moderoval vianočný kvíz, z ktorého mal ísť výťažok na charitu. Lenže takáto aktivita bola pred rokom zakázaná. Podľa pandemických reštrikcií sa mohli ľudia z viacerých domácností stretnúť iba v prípade, keď to bolo nevyhnutné v rámci ich pracovných povinností.

Šéf opozičných labouristov Keir Starmer tvrdí, že je ťažké predstaviť si, že premiér neporušil pravidlá. Johnson na fotografii sedí v jednej miestnosti s ľuďmi, ktorí majú na hlave mikulášsku čiapku či vianočné ozdoby okolo krku.

"Je to veľmi dôležité, pretože poškodil svoju autoritu. Je teraz taký slabý a jeho strana je taká rozdelená, že nemôže poskytnúť krajine líderstvo, ktoré potrebuje,“ povedal Starmer pre televíziu BBC.

Premiérsky úrad tvrdí, že pandemické pravidlá vždy dodržiaval, ale oznámil, že tvrdenia o organizovaní večierkov preverí. Johnson sa minulý týždeň ospravedlnil za to, že jeho ľudia o príprave vianočných stretnutí žartovali. Televízia ITV totiž zverejnila video, na ktorom si bývalá premiérova hlavná mediálna poradkyňa Allegra Strattonová uťahuje z otázky o údajnom večierku na Downing Street 10. Po publikovaní nahrávky odstúpila.

Začiatok konca?

Vo všetkých prieskumoch zverejnených v decembri labouristi v popularite preskočili konzervatívcov. Okrem toho momentálne Starmera pokladá za schopného riadiť vládu viac Britov ako Johnsona. Už vo štvrtok sa v okrsku North Shropshire konajú doplňujúce voľby. Ak ich konzervatívci prehrajú, Johnson bude určite čeliť ešte tvrdšej kritike.

"To, čo sa deje, by bolo politicky veľmi zahanbujúce pre premiéra a jeho kabinet, aj keby sme nebrali do úvahy takmer nepretržitú sériu škandálov za posledný mesiac či skôr za posledný rok. Môže to mať zásadný dosah. Teflónový predseda vlády sa doteraz vedel zbaviť zodpovednosti a prenášal ju na iných. Možno je to začiatok Johnsonovho konca. Ale na druhej strane, toto sme už v súvislosti s premiérom počuli aj predtým,“ reagoval pre Pravdu Martin Farr, expert na britskú politiku z univerzity v Newcastli.

Podľa historika a publicistu Petra Snowdona, ktorý sa zaoberá dianím v Konzervatívnej strane, je to pre Johnsona asi najhorší škandál od volieb v roku 2019. "Obvinenia takmer každý deň pribúdajú a medzi konzervatívnymi poslancami sa šíri nepokoj. Uvidíme, či si Johnson dokáže opäť získať ich dôveru,“ skonštatoval pre Pravdu Snowdon.