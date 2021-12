Zeman pri Lipavskom ustúpil, novú vládu vymenuje v piatok

Ako napísal na Twitteri Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, novú vládu vymenuje Zeman v piatok o 11.00 h.

Fiala po stretnutí so Zemanom uviedol, že ak by prezident odmietol vymenovať Lipavského za ministra zahraničných vecí, obrátil by sa s kompetenčnou žalobou na Ústavný súd.

„Pán prezident si uvedomil, že spor pred Ústavným súdom by situáciu len skomplikoval, a preto sa rozhodol pre tento štátnický krok, ktorý oceňujem,“ povedal Fiala.

Na oficiálne vymenovanie si bude musieť počkať budúci minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula (KDÚ-ČSL), ktorý sa pre covid nachádza v karanténe. Zeman sa s ním plánuje stretnúť po Novom roku.

Nová vláda by mala požiadať Poslaneckú snemovňu o dôveru 12. januára.