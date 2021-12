Rakúsko schválilo asistovanú samovraždu

Rakúsky ústavný súd vláde nariadil, aby zmenila doterajšiu zákonnú úpravu, podľa ktorej za pomoc pri samovražde hrozí až päťročné väzenie. Podľa textu, ktorý dnes schválili poslanci naprieč stranami okrem pravicovo populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), majú dospelé osoby právo na pomoc pri ukončení života, ak sú smrteľne chorí alebo trpia trvalou a vysiľujúcou chorobou. Každý prípad musia posúdiť dvaja lekári, z toho jeden s kvalifikáciou v odbore paliatívnej medicíny. Títo lekári majú predovšetkým posúdiť, či je pacient schopný nezávislého rozhodnutia.

Hrozil chaos

Okrem toho musí pred umožnením asistovanej samovraždy uplynúť aspoň 12 týždňov, aby sa zabezpečilo, že žiadosť nebola iba dôsledkom pacientovej dočasnej krízy. U pacientov v „terminálnej fáze“ choroby je táto lehota skrátená na dva týždne.

Zákon rešpektuje ľudskú dôstojnosť, ale zároveň má umožniť, aby nikto „nevolil cestu smrti, pokiaľ existujú iné možnosti“, povedala agentúre APA rakúska ministerka spravodlivosti Alma Zadicová (Zelení). Preto podľa nej bude plošne posilnená hospicová a paliatívna starostlivosť, na rozvoj ktorej bolo vyčlenených 108 miliónov eur.

Ak by do konca decembra neboli zavedené žiadne nové predpisy, súčasný zákaz asistovanej samovraždy by stratil platnosť a prax by zostala neregulovaná.

Čítajte viac Švajčiari predstavili prototyp zariadenia na eutanáziu. Človeka zabije do pár minút

Rozdiel medzi asistovanou samovraždou a eutanáziou spočíva v tom, že pri eutanázii vykonáva akt usmrtenia napomáhajúca osoba, zatiaľ čo pri asistovanej samovražde samovrah sám; asistujúci napríklad pripraví jedovatý nápoj, zaistí lekársky dohľad alebo priestory. Nápoj alebo inú látku si samovrah aplikuje sám.

Eutanázia je povolená len v hŕstke štátov sveta, napríklad v Holandsku, Belgicku, Luxembursku, Kolumbii, Kanade a od tohtoročného leta aj v Španielsku. Viac krajín vrátane Švajčiarska či Švédska dovoľuje asistovanú samovraždu. Na Slovensku eutanázia ani asistovaná samovražda legálne nie sú.