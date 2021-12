Riabkov: NATO balansuje na hranici vojny

Rusko môže prijať nové opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti, ak Spojené štáty a ich spojenci budú pokračovať v provokatívnych akciách a budú ignorovať požiadavku Moskvy na záruky, ktoré by zabránili rozšíreniu NATO na Ukrajinu, uviedol v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Vyhlásenie Riabkova v rozhovore pre agentúru Interfax prišlo deň po tom, čo Moskva predložila návrhy bezpečnostných dokumentov požadujúcich, aby NATO neumožnilo členstvo vo svojich radoch Ukrajine a iným bývalým sovietskym krajinám a aby zrušilo hromadenie svojich síl v strednej a východnej Európe.

Podľa AP ide odvážne ultimáta, ktoré takmer isto USA a ich spojenci odmietnu. „Rozširujú hranice toho, čo je možné,“ uviedol Riabkov pre Interfax v odpovedi na otázku o hrozbe nových prísnych sankcií voči Moskve zo strany Západu.

„Neuvažujú však nad tým, že sa postaráme o našu bezpečnosť a budeme konať spôsobom podobným logike NATO a tiež skôr či neskôr začneme rozširovať hranice toho, čo je možné. Nájdeme všetky nevyhnutné spôsoby, prostriedky a riešenia potrebné na zaistenie našej bezpečnosti,“ povedal Riabkov. Nespresnil však, aké kroky môže Rusko podniknúť, ak Západ odmietne jeho požiadavky.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok zdôraznil, že akékoľvek bezpečnostné rozhovory s Moskvou budú musieť brať do úvahy obavy Aliancie a zapojiť do riešenia situácie Ukrajinu a ďalších partnerov. Biely dom podobne uviedol, že o návrhoch diskutuje so svojimi spojencami a partnermi, ale poznamenal, že všetky krajiny majú právo určovať si svoju budúcnosť bez vonkajšieho zasahovania.

Riabkov konštatoval, že kroky NATO sú čoraz provokatívnejšie, a opísal ich ako „balansovanie na hranici vojny“. Dodal, že Rusko chce počuť odpoveď Západu predtým, ako prijme opatrenia. „Nechceme konflikt. Chceme dosiahnuť dohodu na rozumnom základe,“ vysvetlil.

„Pred vykonaním akýchkoľvek záverov, čo robiť ďalej a aké kroky by sa mohli podniknúť, sa musíme uistiť, že odpoveď je záporná. Dúfam, že odpoveď bude relatívne konštruktívna a zapojíme sa do rozhovorov,“ uviedol Riabkov.

Podľa jeho slov rozmiestnenie jednotiek NATO v blízkosti Ruska – v regiónoch Baltského mora a Čierneho mora – narušuje hlavné bezpečnostné záujmy Ruska a „nikto by nemal podceňovať odhodlanie Moskvy pri ochrane svojich národných bezpečnostných záujmov“.