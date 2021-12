Zeman zverejnil svoju diagnózu. Babiš ho nepríjemne prekvapil

Český prezident Miloš Zeman priznal, že od poslednej hospitalizácie nefajčí ani nepije. Podľa svojich slov dlhodobo trpí nechutenstvom a má umelú výživu. Uviedol to v nedeľu v rozhovore pre televíziu Prima, v ktorom sa vyjadril aj k povinnému očkovaniu i okolnostiam menovania novej vlády.

„Stále sa ešte liečim, nie už s covidom, ale s poruchou zažívania,“ povedal Zeman. Prezident o svojom zdraví prehovoril prvýkrát od návratu z nemocnice. „Schudol som približne desať kíl, prestalo mi chutiť jesť a mám umelú výživu. Mám sondu do žalúdka,“ doplnil.

Prednedávnom Zeman prekonal koronavírus. „Mal som ľahký priebeh, pretože som mal predtým trojité očkovanie. Dali mi monoklonálne protilátky a o niekoľko dní bolo po všetkom,“ povedal.

V rozhovore Zeman takisto pripomenul, že je zástancom povinného očkovania proti koronavírusu. „U nás je povinné očkovanie proti celej skupine chorôb, keď k tomu pridáte ešte covid, tak sa nič také hrozné nestane,“ doplnila hlava štátu.

Čítajte viac Čaputová sa stretla s kolegami z V4, Zeman sa vyslovil za povinné očkovanie

Zeman takisto v televíznom rozhovore uviedol, že premiér Petr Fiala mu „ponúkol osobnú garanciu“, že sa nový minister zahraničných vecí Jan Lipavský bude správať v súlade s programovým vyhlásením vlády. Práve súlad má znamenať udržanie strategického partnerstva s Izraelom a podporu Vyšehradskej štvorky (V4).

„Pán Fiala ma tiež uistil, že žiadne sudetonemecké dni v Česku nebudú, takže som nakoniec s ťažkým srdcom súhlasil. Osobná garancia pána premiéra má svoju váhu. Keby nebola, nemenoval by som ho,“ vysvetlil v rozhovore pre CNN Prima News prezident.

Bývalý premiér Andrej Babiš by bol podľa Zemana dobrým kandidátom na budúcu hlavu štátu. Napriek tomu ho vraj nepríjemne prekvapil tým, že po voľbách odmietol prijať poverenie na zostavenie vlády, uviedol ďalej v rozhovore.

Zeman hovoril aj o svojom poslednom roku v úrade. „Pán profesor Zaoral mi zakázal lietanie, takže sa nepozriem do Izraela ani do Číny. Bude to z môjho hľadiska trochu nudný rok,“ skonštatoval prezident. Podľa svojich slov bude s potešením sledovať, či v budúcich prezidentských voľbách „zvíťazí nudný alebo provokatívny kandidát“.