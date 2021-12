Srbský prezident požiada Putina o ďalšie dodávky plynu

„Budeme mať viac ako šesť miliónov metrov kubických plynu. Zajtra budem mať ďalší telefonický rozhovor s prezidentom Putinom. Poprosím (ho) o ďalšie dodávky plynu a okrem iného budeme diskutovať aj o všetkých ostatných otázkach, analyzovať všetko, čo sa počas roka udialo,“ priblížil Vučič.

Srbský prezident 14. decembra vyjadril nádej, že jeho krajina čoskoro uzavrie dohodu o kúpe ruského plynu za zníženú cenu, pripomína TASS.

Vučič predtým začiatkom decembra rokoval so šéfom ruského štátneho koncernu Gazprom Alexejom Millerom, ktorý srbského prezidenta uistil, že jeho krajina neostane bez plynu, približuje TASS. Miller dodal, že Moskva a Belehrad vzhľadom na chladné počasie rokujú o možnosti predaja ďalších dodávok tohto fosílneho paliva do Srbska. Poznamenali tiež, že Gazprom v období od januára do novembra 2021 poslal do Srbska o 57 percent viac plynu než za celý vlaňajší rok.

Moskva opakovane čelí kritike zo strany Európskej únie (EÚ), že stanovuje ceny plynu podľa náklonnosti vlády danej krajiny voči Kremľu. Rusko tieto obvinenia odmieta.