Japonci chcú poslať astronautov na Mesiac ešte v tomto desaťročí

„V druhej polovici tohto desaťročia chceme umožniť pristátie japonských astronautov na Mesiaci,“ povedal japonský ministerský predseda a dodal, že „vesmír nie je len hranicou, ktorá dáva ľuďom nádeje a sny, ale zároveň poskytuje aj rozhodujúci základ pre hospodárstvo s ohľadom na ekonomickú bezpečnosť“.

Podľa návrhu plánu vesmírneho výskumu má Japonsko za cieľ poslať prvého svojho občana na Mesiac v rámci programu Artemis. Ide o iniciatívu pod vedením Spojených štátov, ktorej cieľom je obnovenie letov človeka na Mesiac. Zároveň by však na obežnej dráhe súputníka Zeme mala vzniknúť stanica Gateway a na povrchu Mesiaca by mala byť vybudovaná trvalá infraštruktúra.

Japonsko chce v rámci tejto iniciatívy vyvinúť vybavenie pre lunárnu stanicu a taktiež vozidlo určené pre cestovanie po mesačnom povrchu. To by malo byť poháňané vodíkom, ktorý chcú Japonci ťažiť z ložísk na Mesiaci. Okolo roku 2035 má byť na južnom póle Mesiaca dokonca postavená továreň na palivo. Japonská kozmická agentúra (JAXA) by chcela vyvinúť vesmírnu loď, ktorá bude toto palivo používať pri letoch. Okrem toho by chcela krajina vychádzajúceho slnka už v roku 2024 vyslať svoju vlastnú sondu na Mars.

Informácie o týchto veľkolepých plánoch prišli týždeň po tom, ako sa japonský miliardár Jusaku Maezawa vrátil z 12-dňového pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), čím sa stal prvým vesmírnym turistom, ktorý cestoval na ISS za viac ako desať rokov.

Agentúra Reuters napísala, že v Ázii sa pravdepodobne črtajú nové vesmírne preteky, pretože Čína sa chce do roku 2030 stať „hlavnou vesmírnou veľmocou“ a takisto plánuje poslať svojich astronautov na Mesiac. Krajina červeného draka už zaznamenala v dobývaní vesmíru viacero úspechov. V roku 2019 jej sonda Čchang-e 4 pristála na odvrátenej strane Mesiaca. V máji tohto roka pristálo na červenej planéte čínske riadené robotické vozidlo, marsochod Ču-žung.