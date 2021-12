Kuvajt má novú vládu – štvrtú za rok a pol

Nezhody medzi emirom a parlamentom oddialili reformu systému sociálneho zabezpečenia a znemožnili štátu získať pôžičky na medzinárodných trhoch. Štát tak zostal s obmedzeným objemom financií, z ktorých musí vyplácať vysoké platy štátnych zamestnancov.

Osemdesiatšty­riročný emir prednedávnom urobil ústretový krok, keď udelil milosť niektorým príslušníkom opozície žijúcim v exile.

Nie je však isté, či nová vláda vzhľadom na svoju nesúrodosť dokáže uskutočniť rýchle kroky na upokojenie verejnosti. „Je to koktail, obeť systému kvót. Jeden šiita, jedna žena, niekoľko zástupcov kmeňov… Malo by to byť založené na zásluhách,“ komentoval profesor z Kuvajtskej univerzity Badr Sajf.