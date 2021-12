Ukrajina hľadá bojaschopné ženy

Nariadenie ministerstva obrany nadobudlo platnosť už v októbri, väčšina Ukrajiniek sa však o ňom dozvedela až teraz. „Nie je potrebné sa ponáhľať na vojenskú registráciu a zaradenie, čas je do konca roku 2022,“ informuje internetová televízia Currenttime.tv. „Kto sa však dovtedy nezaregistruje, čaká ho pokuta,“ upozorňuje.

„Pre štát je to novinka, že naberáme toľko žien do vojenskej služby,“ komentoval nové nariadenie vojenský komisár kyjevského regionálneho náborového strediska Valerij Kucenko. „Rád by som však poznamenal, že vojenská registrácia a vojenská služba sú dve rozdielne veci,“ dodal pre Currenttime.tv.

V radoch asi štvrťmiliónových ukrajinských ozbrojených síl je v súčasnosti vyše 55-tisíc žien. Takmer tisíc z nich tvoria dôstojníčky vo veliteľských funkciách. Pred pol rokom sa žena prvýkrát stala šéfkou jedného z veliteľstiev ukrajinských ozbrojených síl.

Okrem toho má ukrajinská armáda aj vyše desaťtisíc záložníčok, prevažne ide o lekárky a absolventky vojenských vysokých škôl. „Do vojenskej služby ich možno povolať len v čase vojny. Za normálnych podmienok vstupujú ženy do armády výlučne dobrovoľne a na základe kontraktu,“ informuje spravodajský portál Deutsche Welle (DW).

Ministerstvo obrany tvrdí, že ženy by začalo povolávať do armády len v prípade vojnového stavu, ktorý doteraz nikdy nebol na Ukrajine vyhlásený. Nové nariadenie podľa rezortu obrany nesúvisí s možnou ruskou inváziou ani s napätou situáciou na východnej hranici, pri ktorej Moskva sústredila stotisícovú armádu. Hoci nervozita v Kyjeve nepoľavuje, o všeobecnej mobilizácii sa zatiaľ nehovorí.

O základnej vojenskej službe podľa vzoru Izraela, kde si ženy povinne odkrútia v uniforme 24 mesiacov, iba o pol roka menej ako muži, sa na Ukrajine predbežne neuvažuje.

Povinnosť registrovať sa na vojenských správach platí pre Ukrajinky vo veku od 18 do 60 rokov, nezávisle od toho, či sú vydaté, alebo majú deti. Nariadenie vymenúva približne stovku profesií, o ktoré má armáda záujem. „Tento zoznam povolaní zahŕňa takmer všetky, okrem učiteliek základných škôl, mníšok a tanečníc z nočných klubov,“ vysvetlila pre Currenttime.tv poradkyňa námestníka ministra obrany Natalia Voronková.

Bývalá poslankyňa ukrajinského parlamentu Viktoria Vojcická už má registráciu na vojenskej správe za sebou. „Pýtali sa, aké mám vzdelanie. Povedala som, že mám dve vysoké školy: bankovníctvo a financie. Povedali: ,Finančníkov potrebujeme. Radi vás uvidíme'.“ Opísala priebeh pre Currenttime.tv.

Odvod bol podľa exposlankyne podobný ako u mužov. Po zhromaždení dokumentov a absolvovaní lekárskej prehliadky ju zaradili do evidencie. „Je to pre mňa dôležité, pretože veľmi dobre chápem, že krajina je v stave vojnového ohrozenia. Môže sa stať, že budem potrebná,“ dodala Vojcická.

Aj manažérka Tatiana Osipovičová sa v najbližšom čase chystá dať zaregistrovať. „Nechcela by som bojovať v kuchyni, chcela by som bojovať skutočne,“ povedala pre Currenttime.tv. Je však skeptická a neverí, že úrady naozaj začnú masívne povolávať ženy do vojenskej služby: „Som si istá, že to robia len na parádu. Najprv vypukne hystéria. Všetci budú kričať, prečo by žena mala bojovať,“ predpovedá.

Skeptici upozorňujú, že úloha zaevidovať za rok na vojenských správach státisíce žien aj s absolvovaním zdravotnej prehliadky je v podmienkach, keď Ukrajina čelí nielen vojnovej hrozbe z východu, ale aj pandémii koronavírusu, absolútne nereálna.

Tamara Zlobinová, šéfka portálu špecializovaného na rodovú rovnosť, navyše hovorí o „komunikačnej katastrofe“. „Ženám, ktorých sa toto nariadenie priamo dotýka, nič nevysvetlili. Ako prví to zverejnili špecializovaní personalisti a vyvolalo to viac otázok ako odpovedí,“ povedala v rozhovore pre DW. "Nedostatok jasnej komunikácie zo strany ministerstva obrany vyvoláva len zbytočné špekulácie,“ dodala Zlobinová.