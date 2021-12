Smotánka sa trasie. Kupliarka s maloletými je vinná

Pohybovala sa v najvyšších spoločenských kruhoch, priatelila sa s princom Andrewom, Billom Clintonom i Donaldom Trumpom. Britskú celebritu Ghislaine Maxwellovú ani vplyvné známosti neuchránili pred rukou zákona. Bývalú priateľku amerického finančníka Jeffreyho Epsteina uznala súdna porota v New Yorku za vinnú z toho, že pedofilnému predátorovi, ktorý predvlani vo väzbe spáchal samovraždu, pomáhala v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat.

Prokurátorka v New Yorku ukazuje prstom na fotografiu dvojice sexuálnych predátorov Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellovej. FOTO: SITA/AP

Najmladšej dcére niekdajšieho mediálneho magnáta Roberta Maxwella, emigranta z Československa, ktorá vo väzbe na Vianoce oslávila 60. narodeniny, hrozí až 65 rokov väzenia. Sudkyňa Alison Nathanová ale ešte nespresnila, kedy oznámi výšku trestu.

"Porota jednomyseľne potvrdila vinu Ghislaine Maxwellovej v jednom z najhorších zločinov, aké si možno predstaviť – napomáhaní a účasti na sexuálnom napadnutí detí. Tieto zločiny spáchala so životným partnerom a komplicom Jeffreym Epsteinom,“ vyhlásil federálny prokurátor Damian Williams po vynesení verdiktu v noci na včera nášho času. "Cesta k dosiahnutiu spravodlivosti trvala príliš dlho. Ale dnes bola spravodlivosť vykonaná,“ dodal žalobca a ocenil odvahu obetí, ktoré svedčili proti Maxwellovej.

Porota usvedčila Maxwellovú v piatich z celkových šiestich bodov obžaloby, a to vrátane toho najvážnejšieho – obchodovania s maloletými na sexuálne účely. Obvinenia sa týkali trestných činov spáchaných v rokoch 1994 – 2004. Dve z obetí tvrdili, že Maxwellová ich – len ako 14-ročné – navádzala na to, aby Epsteinovi poskytovali masáže, ktoré sa napokon skončili sexuálnymi praktikami.

Maxwelovú zatkli v roku 2020. Žalobcovia ju počas procesu opisovali ako "sofistikovanú predátorku“, ktorá dobre vedela, čo robí, a tiež Epsteinovho kľúčového spojenca pri zneužívaní dievčat.

Obhajcovia, ktorí už oznámili, že ich mandantka sa odvolá, tvrdia, že Maxwelová je v kauze len "obetným baránkom“, keďže samotného Epsteina, ktorý sa obesil v cele, už nie je možné odsúdiť. „Ghislaine Maxwellová nie je Jeffrey Epstein,“ povedala jej právnička Laura Menningerová v záverečnej reči. "Súdia ju za to, že bola s Jeffreym Epsteinom. Možno to bola najväčšia chyba v jej živote, ale nebol to zločin.“

Samotná Maxwellová na súde nevypovedala, akékoľvek previnenie a všetky vznesené obvinenia však popiera. Britské i americké médiá špekulujú, že v novej situácii by si mohla zvoliť rolu kajúcničky. Známy moderátor a publicista Piers Morgan naznačil, že mnohé mocné osoby budú mať dôvod na znepokojenie, ak sa teraz rozhodne odhaliť Epsteinových komplicov. "Zaspieva ako kanárik, aby nestrávila zvyšok života vo väzení? Ak to urobí, veľa bohatých, mocných a slávnych ľudí by sa mohlo zapotiť,“ napísal na twitteri.

Elie Honig, bývalý prokurátor v okrese, kde Maxwellovú súdili, vyslovil presvedčenie, že nešlo o "operáciu dvoch osôb“ a že v občianskych súdnych sporoch by mohli byť usvedčení aj ďalší aktéri Epsteinovej pyramídovej schémy sexuálneho zneužívania. „Myslím si, že je povinnosťou prokurátorov prekopať sa až na dno a postaviť pred súd každého, kto by toho mohol byť súčasťou,“ povedal Honig pre CNN.

Podľa denníka Daily Mail najväčší dôvod na znepokojenie má vojvoda z Yorku. Už budúci utorok má sudca v New Yorku rozhodnúť, či prijme občiansku žalobu jednej z obetí Epsteina a Maxwellovej, Virginie Giuffreovej. Tá tvrdí, že ju ako neplnoletú prinútili mať sex s princom Andrewom, ktorý ju trikrát zneužil. Vojvoda z Yorku obvinenia popiera.

„Dúfam, že dnes to nie je koniec, ale skôr ďalší krok k dosiahnutiu spravodlivosti. Maxwellová nekonala sama,“ privítala na twitteri verdikt poroty Giuffreová. "Aj ostatní musia niesť zodpovednosť. Verím, že budú,“ dodala.