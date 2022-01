Tisíce si v Bagdade pripomenuli zabitie iránskeho generála Spojenými štátmi

Podľa agentúry AFP volali účastníci demonštrácie protiamerické heslá a vyzývali na odchod všetkých zvyšných amerických jednotiek z krajiny.

Demonštranti, medzi ktorými boli podľa AFP aj rodiny s deťmi, niesli portréty Solejmáního a rôzne transparenty, okrem iného s nápisom „Terorizmus Spojených štátov musí skončiť“. Na zem hádzali americké a izraelské vlajky, po ktorých šliapali. Pod ich nohami sa objavila aj fotografia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý útok na jedného z najvplyvnejších mužov iránskeho režimu nariadil. Zdôvodnil to tým, že Solejmání plánoval útoky na americké ciele.

Architekt zástupných vojen

Dnešnú demonštráciu organizovali šiitske oddiely zvané Ľudové mobilizačné sily (PMF), ktoré sú napojené na Irán. Na nedeľu večer je plánovaná pietna akcia na bagdadskom letisku, kde bol Solejmání spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi zabitý. V Teheráne sa dnes iránsky najvyšší duchovný ajatolláh Alí Chameneí stretol s rodinou zabitého generála. Hlavnú spomienku Irán plánuje na pondelok a na 7. januára chystá iránsky režim podľa AFP armádnu prehliadku.

Generál Solejmání velil iránskym elitným jednotkám Kuds a bol považovaný za architekta súčasnej iránskej vojenskej stratégie takzvaných zástupných vojen, kedy Teherán namiesto priameho angažmánu vo vojenských konfliktoch využíva spriatelené milície na presadzovanie svojich záujmov v blízkovýchodnom regióne.

Násilná smrť jedného z najvplyvnejších mužov iránskeho režimu vyostrila spor USA s Iránom a vyvolala aj obavy z vojny medzi týmito krajinami. Irán v pomste za smrť generála odpálil rakety proti leteckým základniam západne od Bagdadu a v severoirackom Irbíle, kde boli rozmiestnení americkí vojaci. Pentagon neskôr priznal tri desiatky zranených amerických vojakov.

Iracký parlament po útoku na Solejmáního hlasoval za odchod 5 200 amerických vojakov, ktorí v tom čase v Iraku slúžili. Minulý mesiac USA oficiálne ukončili bojovú misiu aliancie, ktorú viedli a ktorej cieľom bol od roku 2014 boj proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Misia teraz pokračuje ako výcviková a poradná a v Iraku zostáva asi 2 500 amerických vojakov a 1 000 príslušníkov síl z iných krajín koalície. IS bol v Iraku porazený v roku 2017, v susednej Sýrii to bolo o dva roky neskôr. V oboch krajinách ale má IS stále menšie bunky, ktoré organizujú teroristické útoky.