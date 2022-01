Fašisti jej zobrali všetko, nezlomilo ju to. Vo veku 94 rokov zomrela Gertrude Pressburgerová

Pressburgerová zomrela v piatok po dlhej chorobe, uviedla v sobotu jej rodina pre rakúsku tlačovú agentúru APA. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že smrť Gertrude Pressburgerovej ho napĺňa hlbokým smútkom. „Pani Pressburgerová mala odvahu vyrozprávať svoj príbeh, ako prežila holokaust. Mala odvahu stáť si za svojím názorom, približovať fakty a hovoriť pravdu,“ povedal Van der Bellen.

Pressburgerová sa narodila a vyrastala vo Viedni ako dcéra tesára. Jej židovská rodina na začiatku 30. rokov minulého storočia konvertovala na katolicizmus, ale to ich neochránilo pred prenasledovaním nacistami po anektovaní Rakúska Nemeckom v roku 1938.

Po zatknutí a mučení jej otca nacistickou tajnou políciou za údajnú politickú činnosť sa rodine podarilo ujsť do Juhoslávie a neskôr do Talianska. V roku 1944 bola rodina zajatá a deportovaná do nacistického tábora Auschwitz, kde bola zavraždená jej matka a dvaja mladší bratia. Nacisti zabili aj jej otca.

Našla odvahu

Pressburgerová sa po vojne vrátila do Viedne, no o svojom strašnom utrpení počas holokaustu spočiatku nehovorila. Nakoniec sa rozhodla otvoriť túto kapitolu svojho života a podeliť sa o antisemitské skúsenosti, ktoré zažila v povojnovom Rakúsku. „Neprišla som späť do Viedne, aby som bola znova utláčaná,“ povedala pred niekoľkými rokmi.

V roku 2016 počas prezidentskej kampane Pressburgerová oslovila mladšiu generáciu Rakúšanov v online videu a varovala pred ponižovaním a utláčaním menšín. Vyzvala mladých krajanov, aby išli voliť. Video malo niekoľko miliónov vzhliadnutí a zdieľaní.