Svet 2022: Vyfackajú Orbána a odsťahuje sa Macron z paláca?

Dočkáme sa svetla na konci tunela v boji proti smrtiacej pliage? Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je opatrný optimista. Zdôraznil, že verí, že ľudstvo v tomto roku porazí koronavírus, ale musí sa lepšie snažiť. Podľa novoročného vyhlásenia riaditeľa WHO treba do júla 2022 zaočkovať 70 percent obyvateľov všetkých štátov sveta, aby covid dostal knokaut. Na Slovensku dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 47,25 % ľudí a zaočkovaných dvomi dávkami je 47,16 % osôb.

Výsledok boja proti covidu vo svete sa však odvinie nielen od ochoty ľudí dať si vpichnúť vakcínu. „Úzkoprsý nacionalizmus a hromadenie očkovacích látok v niektorých krajinách podkopali rovnosť a vytvorili ideálne podmienky pre objavenie sa variantu omikron. A čím ďalej nerovnosť bude pretrvávať, o to väčšia je hrozba, že sa vírus vyvinie spôsobmi, ktorým nedokážeme zabrániť a ani ich predvídať," upozornil Ghebreyesus.