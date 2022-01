Ak zaradí Brusel jadro medzi čisté zdroje, Rakúsko ho zažaluje

Nemecká vláda návrh klasifikovať investície do energetických projektov využívajúcich plyn ako takzvane zelené privítala, dala však najavo, že jej odpor voči rovnakému prístupu k jadru trvá.

Podľa návrhu komisie by investície do nových jadrových elektrární mali byť označované ako ekologické, ak budú spĺňať najnovšie technické normy a pokiaľ bude predložený konkrétny plán na likvidáciu vysoko rádioaktívneho odpadu najneskôr po roku 2050. Okrem toho by nové elektrárne museli získať stavebné povolenie najneskôr do roku 2045. Aj investície do nových plynových elektrární by mali mať možnosť byť počas prechodného obdobia za prísnych podmienok označené za ekologické. Zámerom Bruselu je dať takzvanou taxonómiu návod investorom, do akých technológií sa oplatí vložiť peniaze.

„Ak budú plány realizované v tejto podobe, podáme žalobu,“ uviedla na twitteri rakúska politička za Zelených. Komisia v sobotu zverejnila návrh opatrenia, po ktorom dlhodobo volalo viacero krajín preferujúcich jadrovú energiu, ku ktorým patrí aj Slovensko či Česká republika.

Rakúska ministerka tiež uviedla, že komisia sa snaží svojim návrhom v prípade jadra a zemného plynu vykonávať takzvaný greenwashing, teda vyvolať falošné zdanie o ich prospešnosti pre životné prostredie. „Jadrová energia je nebezpečná a nie je riešením v boji proti klimatickej kríze,“ dodala ministerka.

Nemci sú proti jadru, ale za plyn

V Nemecku s posledným dňom minulého roka ukončili prevádzku tri zo zvyšných šiestich jadrových elektrární, výroba energie z jadra sa má tento rok skončiť. „Pozícia nemeckej vlády k jadrovej energetike sa nemení. Naďalej je presvedčená o tom, že jadro nemožno považovať za udržateľný zdroj energie,“ uviedol hovorca nemeckého kabinetu. „Zemný plyn je pre nemeckú vládu dôležitou preklenovacou technológiou na ceste ku klimatickej neutralite na pozadí vyraďovania jadrovej energetiky a výroby elektriny z uhlia,“ povedal tiež.

Podľa podpredsedu parlamentnej frakcie vládnych sociálnych demokratov (SPD) Matthiasa Miersche by Nemecko malo „vyčerpať všetky možnosti na zabránenie podpory jadrovej technológie na európskej úrovni“. Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck už skôr uviedol, že Nemecko za návrhy Bruselu hlasovať nebude. Možnosť podania žaloby ale zatiaľ nespomenul.

Ako dospieť ku klimatickej neutralite?

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Členské štáty sa sporia o to, akými dostupnými prostriedkami budú môcť nahradiť energiu a teplo vyrábané z uhlia. Energia z jadra, pri ktorej produkcii síce nevznikajú skleníkové plyny, ale nie je u nej vyriešené dlhodobé uskladnenie vyhoreného rádioaktívneho paliva, stojí v centre týchto debát.

Pre odpor Rakúska, Nemecka a niekoľkých ďalších krajín sa skupine štátov preferujúcich jadrovú energetiku na čele s Francúzskom nepodarilo presadiť do záverov decembrového summitu v Bruseli, aby Európska komisia jadro na súpis zelených investícií zaradila.

Rakúsko patrí v Európskej únii k najhlasnejším kritikom jadrovej energetiky. Na základe referenda z roku 1978 sa táto alpská republika rozhodla nesprevádzkovať svoju dokončenú elektráreň Zwentendorf a následne sa natrvalo zriekla výroby energie z jadra. Dlhodobo sa stavia odmietavo k jadrovým energetickým programom susedných štátov, medzi nimi aj Slovenska a Česka.