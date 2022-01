Dotlačí Rusko Fínov a Švédov do NATO?

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová minulý týždeň obvinila alianciu zo snahy dostať obe krajiny na svoju obežnú dráhu. "Pristúpenie Fínska a Švédska k NATO by malo vážne vojenské a politické dôsledky, ktoré by si vyžadovali adekvátnu reakciu Ruska,“ citovala Zacharovovú agentúra TASS.

Fínska premiérka Sanna Marinová aj prezident Sauli Niinistö využili novoročné príhovory, aby zdôraznili, že krajina si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o členstvo v NATO. „Zachovávame si možnosť uchádzať sa o členstvo v NATO. Túto slobodu voľby si musíme vážiť a považovať ju za reálnu, pretože sa týka práva každej krajiny rozhodovať o vlastných bezpečnostných riešeniach,“ citovala z prejavu premiérky agentúra STT. „Je to jeden zo základov európskej bezpečnosti zakotvený v princípoch OBSE,“ dodala. „Manévrovací priestor Fínska a sloboda voľby zahŕňajú aj možnosť vojenského spojenectva a uchádzania sa o členstvo v NATO, ak sa tak sami rozhodneme,“ povedal Niinistö.

Fínsky prezident udržiava intenzívne kontakty so šéfom Kremľa. V októbri Vladimira Putina navštívil a v polovici decembra s ním hovoril telefonicky. Pred nadchádzajúcimi americko-ruskými rokovaniami v Ženeve však varoval pred ustupovaním ultimatívnym požiadavkám Moskvy. „Vždy, keď bolo hlavným cieľom skupiny mocností vyhnúť sa vojne, medzinárodný systém bol vydaný na milosť a nemilosť svojmu najbezohľadnejšiemu členovi," citoval Niinistö výrok niekdajšieho šéfa americkej diplomacie Henryho Kissingera o predvojnových pokusoch Západu uzmieriť si nacistické Nemecko.

Rovnako rázne požiadavku Moskvy odmietol aj Štokholm. „Či Švédsko vstúpi do NATO, je výhradne na jeho rozhodnutí, ktoré sa nikoho ďalšieho netýka,“ povedal pre denník Dagens Nyheter minister obrany Peter Hultqvist.

Podľa švédskeho ministra chce Moskva svojimi požiadavkami vytvoriť v Európe svoju sféru vplyvu, do ktorej by spadali aj krajiny v okolí Švédska. „To by sa nás dotklo, a je to ďalší dôvod, prečo sú ruské požiadavky neprijateľné,“ vyhlásil Hultqvist.

Minister kritizoval aj ruský návrh, aby vojaci NATO nesmeli trvale pôsobiť v krajinách, ktoré do roku 1997 neboli členmi aliancie. „Odmietame rámec, v ktorom by nám niekto iný diktoval, čo smieme robiť s ďalšími krajinami,“ poznamenal.

Fínsko, ktoré má vyše 1¤300 kilometrov dlhú hranicu s Ruskom, i susedné Švédsko v posledných rokoch zintenzívnili súčinnosť s NATO, vstup do aliancie však u nich stále nemá väčšinovú podporu verejnosti.

François Heisbourg, analytik Medzinárodného inštitútu pre bezpečnostné štúdiá však pripúšťa, že tlak Moskvy môže vyvolať bumerangový efekt a postrčiť obe krajiny bližšie k vstupu do aliancie. „Pred týmto varovaním neexistovali žiadne vážne vyhliadky na vstup Fínska a Švédska do NATO,“ napísal Heisbourg na Twitteri. „Ruský tlak teraz môže všetko zmeniť,“ dodal.

Aj Piotr Szymański z varšavského Centra pre východné štúdiá si myslí, že postoj Fínov a Švédov k členstvu v NATO teraz bude závisieť predovšetkým od ďalších krokov Moskvy. „Vojenský zásah Ruska na Ukrajine by mohol priniesť zmenu. Fínov by pomklo, aj keby Švédsko požiadalo o členstvo v NATO. Potom by bolo pre Fínsko veľmi ťažké zostať mimo aliancie. Fínsku by totiž hrozilo, že sa stane neutrálnym nárazníkom medzi NATO a Ruskom,“ povedal Szymański pre portál fínskej rádiotelevízie YLE.