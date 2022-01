Arménsko informovalo OSN o vojenskej misii v Kazachstane

Stála misia Arménska pri OSN doručila generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a členom Bezpečnostnej rady OSN list, v ktorom oficiálne informuje "o vyslaní mierových síl" členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) do Kazachstanu, kde sa už niekoľko dní odohrávajú nepokoje.

Foto: TASR/AP