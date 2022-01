Ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, USA ho odstrihnú od globálneho finančného systému

S odvolaním sa na nemenovaných západných činiteľov o tom informoval v sobotu denník The New York Times (NYT). USA a ich partneri podľa jeho zdrojov chcú Moskve dať jasne najavo cenu za prípadnú inváziu, sankcie by vraj na Rusko uvalili do niekoľkých hodín.

„Plány, ktoré Spojené štáty v posledných dňoch prejednávali so spojencami, zahŕňajú odstrihnutie najväčších finančných inštitúcií Ruska od globálnych transakcií, uvalenie embarga na technológie používané v obrannom i spotrebiteľskom priemysle, ktoré sú vyrobené alebo navrhnuté v USA, aj vyzbrojovanie povstalcov na Ukrajine, ktorí by viedli akúsi partizánsku vojnu proti ruskej vojenskej okupácii, ak by k nej prišlo,“ uvádza NYT.

Západní predstavitelia v posledných týždňoch neustále varujú Moskvu pred vysokou cenou akéhokoľvek napadnutia Ukrajiny, čo je reakcia na presun desaťtisícov ruských vojakov k hraniciam s Ukrajinou. Kremeľ odmieta, že by plánoval ofenzívu, podľa Washingtonu a Kyjeva ale tento scenár hrozí.

Konkrétne sankcie, ktoré by v takom prípade nasledovali, zatiaľ USA či Európska únia neohlásili.

Podľa denníka NYT sa o takýchto plánoch málokedy informuje dopredu. Poradcovia amerického prezidenta Joea Bidena teraz údajne tvrdia, že sa snažia šéfovi Kremľovi Vladimírovi Putinovi naznačiť možný vývoj v snahe ovplyvniť jeho rozhodovanie v najbližších týždňoch. NYT sa pri tom k informáciám o plánoch Západu dostal tesne pred sériou rokovaní, ktorých cieľom je nájsť diplomatické riešenie okolo situácie na Ukrajine.

Vyjednávania sa začnú v pondelok v Ženeve rozhovormi medzi americkou a ruskou delegáciou, pokračovať budú v stredu rokovaním Rady NATO-Rusko a o deň neskôr pod hlavičkou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).