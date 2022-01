Pochod Srbov štiepi Bosnu

Bosnianski Srbi v nedeľu oslávili svoj kontroverzný „štátny“ sviatok napriek tomu, že im to ústavný súd v Sarajeve v minulosti opakovane zakázal. Pre ich nacionalistického vodcu Milorada Dodika to bola vítaná príležitosť, aby znova ukázal, že pohŕda zákonmi štátu, ktorý s obľubou označuje za „neúspešný medzinárodný projekt“ a „nefungujúce, na zánik odsúdené monštrum“.

Bol to prológ najsurovejšej z vojen, ktoré sprevádzali rozpad Juhoslávie. Deviateho januára 1992 Srbi v Bosne a Hercegovine vyhlásili vznik svojho separatistického útvaru. Na jeho čele stál Radovan Karadžič, ktorého haagsky tribunál pre vojnové zločiny neskôr poslal na doživotie za mreže. Do štvrťroka vypukli boje medzi troma hlavnými etnikami krajiny – Srbmi, Bosniakmi a Chorvátmi. Vojnu, ktorá pripravila o životy stotisíc ľudí a vyše dvoch miliónov vyhnala z domovov, ukončila až koncom roka 1995 mierová dohoda z Daytonu. Tá krajinu zachovala rozdelenú na moslimsko-chorvátsku Federáciu Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskú.

Neúcta k Nesrbom

Deviaty január má v Bosne stále obrovský emocionálny náboj. Mieša sa v ňom nacionalistický zápal s traumami po vojnovom utrpení. Ústavný súd sviatok zrušil s odôvodnením, že je diskriminačný voči Nesrbom. Oslava dátumu, ktorým sa začala kampaň masového etnického prenasledovania nesrbských obyvateľov, podľa neho uráža city Chorvátov a Bosniakov. Svoj verdikt súd zopakoval aj po tom, čo si Dodik dal zachovanie sviatku odobriť referendom. „Toto zhromaždenie je najlepšou odpoveďou tým, ktorí nám upierajú naše práva,“ vyhlásil Dodik na slávnostnej prehliadke v Banja Luke, v administratívnom sídle Republiky srbskej. Pred tribúnou defilovalo osemsto ozbrojených policajtov aj so špeciálnymi jednotkami, s vrtuľníkmi a kavalériou. V sprievode pochodovali aj hasiči, záchranári, zdravotníci, celkovo až 2 700 ľudí.

„V Sarajeve nie je žiadna budúcnosť. Nesmieme sa viazať na Bosnu a Hercegovinu, z ktorej nevyhnutne odídeme. Každé národné hnutie má jedinečný cieľ, budovať národný štát, a tak je to aj u nás. My Srbi nesmieme pochybovať, že sa to dá, lebo sa to dá,“ citoval denník Jutarnji list Dodika, ktorý je srbským zástupcom v trojčlennom predsedníctve Bosny a Hercegoviny, čo je kolektívna hlava štátu.

Ako oslava Krištáľovej noci

Dodikov bosniacky kolega zo štátneho prezídia Sefik Dzaferovič kritizoval slávnosť v Banja Luke tvrdým prirovnaním. „Viete si predstaviť, ako bojové jednotky pochodujú európskymi ulicami na výročie ríšskej Krištáľovej noci? Pre obete a tých, čo prežili vojnové zločiny, sú tieto scény bolestivé a traumatické," povedal Dzaferovič pre denník Die Welt.

Oslavy sa konali v atmosfére, keď medzi Srbmi silnejú Dodikom rozdúchavané separatistické nálady. Dodik vlani presadil stiahnutie bosnianskosrbských zástupcov z centrálnej vlády a parlamentu, čím ich fakticky ochromil. Ním kontrolovaní zákonodarcovia tiež odštartovali proces vystúpenia srbského útvaru z celoštátnych inštitúcií vrátane tajných služieb, daňového úradu i ozbrojených síl, pričom by obnovili bosnianskosrbskú armádu. Dodik tiež varoval, že obkľúčením kasární prinúti bosniansku armádu, aby sa z Republiky srbskej stiahla.

Pre prípad, že by sa Západ pokúsil vojensky zasiahnuť, sa Dodik odvolal na „priateľov“, ktorí sľúbili „srbskú vec“ podporiť. Zjavne tým narážal na Srbsko a Rusko, ktoré nad ním držia ochrannú ruku. Na oslavách v Banja Luke bola prítomná aj srbská premiérka a ruský veľvyslanec.

Balkánsky Donbas?

„Dodik drží Srbov a všetkých ostatných v Bosne v pasci minulosti. Oslavami znova vyslal odkaz, že Bosniaci a Chorváti nemajú v Republike srbskej čo robiť, že je to životný priestor srbského ľudu,“ povedal Dzaferovič pre Die Welt. „Iba rozhodné a tvrdé kroky zabránia Dodikovi v pokuse o vytvorenie nového Donbasu v Bosne a Hercegovine,“ do­dal.

Západ so znepokojením sleduje Dodikovu separatistickú politiku. Len tri dni pred oslavami v Banja Luke uvalili Spojené štáty na nacionalistického lídra bosnianskych Srbov sankcie. Po zosilnení tlaku na Republiku srbskú volá aj nová nemecká vláda; maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý s Dodikom udržiava privilegované vzťahy, však sľúbil, že akýkoľvek pokus EÚ o uvalenie sankcií na Dodika a Republiku srbskú zablokuje.