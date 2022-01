Rusko podľa investigatívnej organizácie presúva vojenskú techniku na západ

Rusko podľa investigatívnej organizácie Conflict Intelligence Team (CIT) presúva vojenskú techniku ​​zo Sibíri a Ďalekého východu do svojich západných regiónov. Moskva v posledných mesiacoch zhromaždila v blízkosti ukrajinských hraníc desiatky tisíc vojakov a vyvolala tým na Západe obavy, že chystá na Ukrajinu inváziu.

CIT , Že na sociálnych sieťach odhalila asi 30 videí, ktoré zachytávajú vojenskú techniku ​​na cestách, staniciach alebo vo vlakoch idúcich smerom na západ. Väčšina z týchto videí bola natočená na východnej Sibíri alebo na ruskom Ďalekom východe. Organizácia upozornila, že počet týchto videí sa v posledných dňoch zvýšil.

Na záberoch sú vidieť nákladné vozidlá, tankovacie vozidlá, bojové vozidlá pechoty, raketomety Grad a Uragan, spresnili analytici. Spoločne s technikou sa osobnými alebo nákladnými vlakmi presúvajú aj vojaci, domnievajú sa spolupracovníci CIT. Ich množstvo ale podľa nich nemožno odhadnúť.

Agentúra Bloomberg na konci decembra s odvolaním sa na satelitné snímky bezpečnostnej spoločnosti Janes uviedla, že Rusko v zhromažďovaní techniky i vojsk na hranici s Ukrajinou pokračuje. Na to, že Moskva presúva k hraniciam techniku ​​zo Sibíri, tento mesiac aj denník The New York Times, ktorý zverejnil svoju mapu ruských vojenských pozícií. Denník uviedol, že podľa jeho zdrojov z radov ukrajinských a západných predstaviteľov je pri ukrajinských hraniciach v súčasnosti zhruba 100-tisíc ruských vojakov.