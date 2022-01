Vojaci misie ODKB sa sťahujú z Kazachstanu

Jednotky Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktoré boli vyslané do Kazachstanu z Arménska, Tadžikistanu a Kirgizska, opustili Alma-Atu a zamierili do miest svojho stáleho rozmiestnenia, informovala v piatok agentúra TASS. Podľa agentúry Interfax na cestu do Bieloruska sa lietadlami vydali aj bieloruskí vojaci.