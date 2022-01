Zamestnanci Johnsonovho úrady mali párty v predvečer pohrebu princa Philipa

Ako vo štvrtok informoval denník The Telegraph, 16. apríla minulého roku, v predvečer pohrebu vojvodu z Edinburghu, sa Johnsonovi podriadení na večierkoch lúčili s Jamesom Slackom, premiérovým riaditeľom pre komunikáciu, a s jedným z premiérových osobných fotografov.

Očití svedkovia pre The Telegraph povedali, že na párty sa pil alkohol, hostia tancovali a večierky sa pretiahli dlho do noci. Noviny informovali, že večierky sa najprv konali oddelene, ale neskôr sa spojili do jedného. Na každom z nich bolo okolo tridsať ľudí.

Slackova párty sa začala v interiéri, potom sa jej hostia presunuli do záhrady na Downing Street. Druhý večierok sa konal v suteréne budovy, ale aj jeho účastníci sa po čase presťahovali do záhrady. Hovorca Downing Street pre denník povedal, že Johnson v deň týchto údajných párty nebol vo svojom londýnskom sídle.

Z obmedzení, ktoré v tom čase v Británii platili pre pandémiu covidu, vyplývalo, že aj pohreb princa Philipa, vojvodu z Edinburghu, sa síce mohol konať, ale s maximálne 30 účastníkmi.

Johnsonova vláda v tom čase obyvateľov krajiny žiadala, aby pracovali z domu, ak to charakter ich práce umožňuje. Pravidlá pre stretávanie sa ľudí boli prísne a v pokynoch sa uvádzalo: „Nemali by ste sa stýkať vo vnútri, s výnimkou ľudí z vašej domácnosti alebo vašej bubliny“. Stretávanie sa vonku bolo dovolené, ale len v skupinách do šesť ľudí alebo len osoby z dvoch domácností.

Zábery na kráľovnú v deň manželovho pohrebu, ako pre nariadenia súvisiace s pandémiou sedí v chrámovej lavici osamotená a v odporúčanej vzdialenosti od svojich najbližších, sa stali jednými z najlepšie vystihujúcich vtedy platný prísny lockdown v Británii.

Premiér Johnson momentálne čelí tlaku časti členov svojej Konzervatívnej strany, ktorí žiadajú jeho odstúpenie z funkcie po tom, ako v stredu priznal účasť na párty počas lockdownu v roku 2020. Podobné zhromaždenia boli vtedy z dôvodu pandemických opatrení zakázané. Johnsonovo odstúpenie žiada aj líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer.