Rusko preveruje bojovú pripravenosť vojsk na Ďalekom východe

Ruské vojenské manévre sa v poslednej dobe ocitajú v centre pozornosti vzhľadom na to, že Moskva sústredila množstvo vojsk a techniky pri hraniciach s Ukrajinou. Tým vyvolala obavy Kyjevu a Západu, že chystá inváziu do susednej krajiny. Moskva to popiera.

„Cvičenie nám umožní zhodnotiť schopnosť armády operatívne konať po presune na veľkú vzdialenosť v rámci ruského územia,“ povedalo ministerstvo. Zvláštny dôraz je podľa rezortu obrany počas cvičenia kladený na možnosti dopravnej infraštruktúry pri preprave vojakov i vojenskej techniky.

Investigatívna organizácia Conflict Intelligence Team (CIT) tento týždeň upozornila, že podľa analyzovaných videí na sociálnych sieťach Rusko presúva vojenskú techniku ​​zo Sibíri a Ďalekého východu do svojich západných regiónov. O premiestňovaní obrnených vozidiel zo Sibíri k ukrajinským hraniciam tento mesiac informoval aj denník The New York Times.