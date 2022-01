Odborníčka: Djokovič by sa mal zastať utečencov

"Povedala by som, že Austrálčanov by nepotešilo, keby Novak Djokovič hral. Istým spôsobom to visí v krajine vo vzduchu. Djokovič bol pritom v Austrálii veľmi populárny,“ uviedla v rozhovore pre Pravdu Emily Foleyová, ktorá sa zaoberá fungovaním politických strán a migráciou. Odborníčka pôsobí na La Trobovej univerzite v Melbourne. V nedeľu o Djokovičovej deportácii z Austrálie rozhodol súd.

Fanúšikovia Novaka Djokoviča argumentujú, že jeho prípad je politický. A do istej miery majú pravdu. Aj keby Djokoviča jednoducho pustili do Austrálie, určite by sa k tomu verejnosť vyjadrovala. Dá sa však povedať, že jeho prípad je politický v tom zmysle, že pri rozhodnutiach, ktoré sa tenistu týkajú, hrali rolu politické kalkulácie?

Do diania okolo Djokoviča určite vstúpila aj politika, hoci si nemyslím, že mala vplyv na súdne rozhodnutia. Djokovičovi advokáti sa však snažili vzbudiť dojem, že úrady dostatočne nerešpektovali práva ich klienta, že k jeho prípadu nepristupovali férovo a snažili sa ho dostať z krajiny bez toho, aby mal prístup k adekvátnej právnej pomoci. No Austrália rieši to, či by aj iní mali také možnosti ako srbský tenista, keby sa dostali do podobnej situácie.

Došlo z vášho pohľadu k nejakému porušenie pravidiel, keď nezaočkovaný Djokovič priletel do Austrálie?

Tenista skončil v hoteli pre utečencov. Niektorí z nich v ňom strávili roky. Djokovičov prípad vyzerá tak, že niekto za pár dní dostane šancu, aby sudca jeho prípad preskúmal, ale iní na ňu musia čakať veľmi dlho. Čo sa týka nejakého ohýbanie pravidiel, dva tímy, ktoré posudzovali Djokovičovu žiadosť o výnimku, aby mohol prísť a zúčastniť sa Australian Open, nevedeli, o koho ide. V tom by som problém nevidela. Hlavnou otázkou je právomoc ministra pre imigráciu. Alex Hawke v podstate rozhodoval o Djokovičovi na základe toho, či tenista konal s dobrým úmyslom. Srb mal pozitívny covidový test, ale napriek tomu sa zúčastnil na fotografovaní. Je to dôkaz toho, že neprejavil dobrý charakter? Na milión percent sa dá povedať, že je to veľmi ošemetná situácia a sleduje ju celý svet.

Povedali ste, že Djokovičov prípad riešil súd rýchlo, hoci mnohí žiadatelia o azyl sa do Austrálie nedostanú roky. Je však správne porovnávať ich situáciu s tým, čo rieši srbský tenista? On sa len chcel zúčastniť Australian Open a potom by šiel domov.

Áno, sú to rôzne situácie. Ale toto nie je len o kategorizáciu jednotlivých prípadov. Kľúčová je diskusia o právomociach ministra. Mohol rozhodnúť o Djokovičovi a rovnako sa môže zaoberať prípadmi utečencov. Austrália sa svojou politikou snaží odradiť migrantov, ale je neuveriteľné, že na rozhodnutia musia čakať roky. Áno, Djokovičov prípad je iný. No na žiadateľov o azyl by mali vzťahovať rovnaké princípy.

Iránsky utečenec Mehdi Ali je v rovnakom detenčnom hoteli, do ktorého umiestnili Djokoviča. Na sociálnej sieti Twitter o svojom prípade napísal: Táto krajina, jej zákony, médiá, ľudia a politici dovolili, aby 15-ročného zadržali vo väzení na už takmer deväť rokov bez toho, aby spáchal nejaký zločin. Preto prosíme Novaka Djokoviča, aby sa stal naším obhajcom. Samozrejme, je to jeho rozhodnutie, ale mal by tenista využiť svoj vplyv a venovať sa tejto téme?

Mehdi Ali je skvelý a vyjadruje sa veľmi presne. Ľudia dúfajú, že Djokovičov prípad pomôže upriamiť pozornosť na to, čo sa deje. Som jednoznačne presvedčená, že tenista by mal v budúcnosti využiť svoje skúsenosti a zastať sa tých, čo nemajú také možnosti ako on a sú v podstate v nekonečnej väzbe. Nie som si však istá, či to urobí, zatiaľ sme od neho nič také nepočuli. Známy austrálsky športový komentátor Craig Foster, ktorý bojuje za práva utečencov, Djokoviča vyzval, aby o žiadateľoch o azyl a utečencoch hovoril. Je možné, že keď sa vyriešia veci okolo neho, tenista to urobí. Verím, že to spraví. Bolo by to veľmi dôležité.

Netvrdím, že to tak chcel, ale Djokovič sa pre svoj postoj k vakcinácii stal hrdinom antiočkovacieho hnutia a podporuje ho časť populistickej a krajnej pravice. Mal by sa srbský tenista od takýchto stúpencov dištancovať? Djokovičova rodina sa napríklad spojila s Nigelom Farageom, ktorý prispel k brexitu a mimochodom je tvrdým kritikom migrácie.

Britský tenista Andy Murray odkázal Farageovi, či si spomína na moment, keď Djokovičovej rodine povedal, že väčšinu svojej politickej kariéry strávil tým, že sa usiloval deportovať ľudí z východnej Európy. Bolo to veľmi zaujímavé a vyvolalo to ďalšie otázky. Samozrejme, že by bolo správne dištancovať sa od krajne pravicových skupín, ktoré majú nebezpečnú ideológiu. V Austrálii sa však menej hovorí, že Djokoviča využíva antivakcinačné hnutie. Hlavná debata sa týka toho, ako sa vôbec do krajiny mohol dostať, keď nie je zaočkovaný, veď Melbournčania prežili najdlhší neprerušovaný lockdown na svete.

Djokovič tvrdí, že jeho tím urobil chybu na vízovom formulári. Hoci bol covid pozitívny, stretával sa s ľuďmi. Nechali by ste ho hrať?

Rozmýšľala som nad tým, čo vám poviem, keď sa ma to spýtate, ale asi vám nedokážem dať jednoznačnú odpoveď. Pri detenčnom Park hoteli som videla protestujúce ľavicové skupiny s plagátmi: Djokoviča pošlite preč, prepustite utečencov. Myslím, že je to trochu problematické tvrdenie. Ako sme už spomenuli, ide skôr o to, aby sme dokázali nastaviť tieto procesy takým spôsobom, aby sme ich chápali, ako fungujú. Otázka, či by Djokovič mal zostať, alebo ísť domov do istej miery odvádza pozornosť od tých väčších problémov. Od právomocí ministra, ktorý môže urobiť rozhodnutie, na ktoré sa ma pýtate. Hoci sa dá povedať, že môže byť aj prospešné, ak niekto dokáže zasiahnuť do migračného procesu a napríklad udelí utečencom víza. Mali by sme sa sústreďovať na debatu, ako využívať tieto právomoci.

Keď sa vrátim k politickej rovine prípadu, krajinu najneskôr 21. mája čakajú voľby. Môže mať dianie okolo Djokoviča vplyv na ich výsledky?

Súčasná koaličná vláda pod vedením lídra Liberálnej strany Scotta Morrisona urobila počas pandémie viacero problematických krokov. Na začiatku sme boli svedkami pomalej vakcinácie, teraz riešime nedostatok antigénových testov. Djokovičov prípad do istej miery upriamil pozornosť na tieto problémy. Otázkou je aj to, ako si voliči vysvetlia relatívne pomalú reakciu migračného ministra. Či si ju vyhodnotia ako váhanie, alebo ju budú vnímať tak, že systém silnej ochrany hraníc v konečnom dôsledku funguje. Djokovičov prípad podľa mňa voliči nebudú posudzovať ako samostatný problém, ale skôr v rámci toho, čo odhalil o iných veľkých volebných témach.

Ste tenisová fanúšička, budete sledovať Australian Open?

Milujem tenis. A hovorila som si, čo by sa stalo, keby Djokovič nastúpil. Musím povedať, že som si nemyslela, že pre neho ľudia vyjdú do ulíc a priznávam, že som v tomto úplne mýlila. Viem, že to je nie je pozorovanie založené na nejakých dátach, ale povedala by som, že Austrálčanov by nepotešilo, keby Djokovič hral. Istým spôsobom to visí v krajine vo vzduchu. Djokovič bol pritom v Austrálii veľmi populárny (Australian Open vyhral deväťkrát, pozn. red.), bol zábavný. Mali ho radi ako Djokera.

Máte obľúbeného hráča a hráčku?

Som fanúšička Andyho Murrayho. Ale musím spomenúť Ash Bartyovú. Je fenomenálna a, samozrejme, je to Austrálčanka. Takže, poďme, Ash Bartyová!