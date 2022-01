Hovorca Kremľa pre CNN odmietol, že Moskva chystá útok: Žijeme vo svete klamstiev

Rusko na jednej strane a Spojené štáty a Severoatlantická aliancia na strane druhej zastávajú úplne rozdielne postoje, čo je dôvodom na znepokojenie. V rozhovore s americkou spravodajskou televíziou CNN to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zopakoval aj požiadavku Ruska na právne záväzné garancie, že Ukrajina do NATO nevstúpi. To Západ odmieta.