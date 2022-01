Porošenko sa vrátil na Ukrajinu, predstúpi pred súd v kauze vlastizrady

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý je poslancom parlamentu za stranu Európska solidarita, pricestoval v pondelok z Poľska do Kyjeva, kde má o 11.00 h miestneho času súdne pojednávanie v kauze vlastizrady. Súd by mal rozhodovať o Porošenkovom prípadnom vzatí do väzby, informovala agentúra UNIAN.

Podľa agentúry UNIAN boli v okolí kyjevského letiska Žuľany v súvislosti s Porošenkovým návratom z Varšavy posilnené bezpečnostné opatrenia. Čakali ho tam novinári, ako aj exprezidentovi prívrženci.

Pred odletom z Varšavy Porošenko v rozhovore s novinármi vyhlásil, že neverí, že by mohol byť po návrate do Kyjeva zatknutý. Napriek tomu pripustil, že súd by ho mohol poslať do väzenia.

V odpovedi na otázku spravodajského webu LB.ua, či je pripravený zaplatiť miliardovú kauciu, aby sa vyhol zatknutiu, Porošenko poznamenal, že na súde by sa mala posudzovať podstata podozrenia, nie výška kaucie.

Vyhlásil tiež, že v jeho prípade ide o bezdôvodné politické prenasledovanie. Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby „mohol pokračovať vo svojej politickej činnosti čo najefektívnejšie“.

Na ďalšiu otázku, či je psychicky pripravený na možné vzatie do väzby, Porošenko reagoval: „Po prvé, nebudem sedieť. Po druhé, nenechám sa zavrieť. Nie som (Julija) Tymošenková“ – ukrajinská expremiérka, ktorá bola odsúdená na sedem rokov väzenia za zneužitie právomocí, keď v roku 2009 uzavrela nevýhodný kontrakt na dovoz ruského plynu.

Porošenko (56) je podľa vyšetrovateľov podozrivý, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie prezidenta pomohol samozvaným subjektom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48 mil. eur) Kyjevu. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo 15 rokov väzenia.

Okresný súd v Kyjeve 6. januára nariadil v tejto kauze zadržanie majetku bývalého prezidenta. Toto opatrenie sa týka jeho bytov v mestách Vinnycia a Kyjev, usadlosti v Kozyne, pozemkov, ako aj akcií súkromných spoločností.

Agentúra UNIAN pripomenula, že exprezident vopred previedol svoj najcennejší obchodný majetok – vrátane spoločnosti na výrobu cukroviniek Rošen (Roshen Confectionery Corp.) – na svojho najstaršieho syna.