Si Ťin-pching vyzval svetové mocnosti na zbavenie sa mentality studenej vojny

Si Ťin-pching vo svojom prejave na virtuálnom summite Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorý sa odohráva na pozadí rastúceho geopolitického napätia, zároveň vyzval svetové mocnosti, aby sa zbavili „mentality studenej vojny“, čím nepriamo kritizoval diplomatický prístup Spojených štátov.

Čínsky prezident vyzdvihol snahu svojej krajiny podeliť sa o vakcíny, bojovať proti klimatickým zmenám a podporovať rozvoj infraštruktúry doma aj v zahraničí.

Si Ťin-pching sa tiež venoval témam štandardným pre jeho prejavy pred medzinárodným publikom. Čínsky líder napríklad opäť sľuboval, že ekonomika jeho krajiny sa stane vľúdnejšou pre súkromné a zahraničné investície a podnikanie.

„Musíme zahodiť mentalitu studenej vojny a snažiť sa o mierové spolužitie a obojstranne výhodné výsledky. Náš dnešný svet ani zďaleka nie je pokojný,“ povedal Si.

„Protekcionizmus a jednostrannosť nikoho neochránia. V konečnom dôsledku poškodzujú záujmy iných (krajín), ako aj vlastné. Ešte horšie sú praktiky hegemónie a šikanovania,“ dodal Si.

Čína podľa svojho prezidenta už vyviezla do zahraničia dve miliardy dávok proticovidových vakcín a plánuje poslať ďalšiu miliardu. Z nich by malo ísť 600 miliónov do Afriky a 150 miliónov do juhovýchodnej Ázie. Predstavitelia medzinárodnej iniciatívy COVAX, ktorú podporuje aj OSN, počas víkendu informovali, že doteraz doručili jednu miliardu dávok.

Čínsky líder dodal, že Peking je „pripravený spolupracovať“ s ostatnými vládami na boji proti klimatickým zmenám. V priebehu pondelka sa na WEF očakávajú ešte prejavy indického premiéra Naréndru Módího a generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.