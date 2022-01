Trik či príprava na útok? Putin z Ukrajiny sťahuje rodiny ruských diplomatov

Rusko začiatkom tohto roka znížilo počet ľudí na svojich diplomatických zastupiteľstvách na Ukrajine. Napísal to v utorok denník The New York Times (NYT) s tým, že ide "o možný kľúč k ďalšiemu postupu" ruského prezidenta Vladimira Putina v kríze súvisiacej s Ukrajinou.