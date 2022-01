Maďarská opozícia by po víťazstve vo voľbách do piatich rokov zaviedla euro

Zoskupenie šiestich maďarských opozičných strán sa dohodlo na tom, že v prípade prevzatia moci po aprílových parlamentných voľbách zariadi, aby Maďarsko do piatich rokov vstúpilo do eurozóny. Oznámil to v utorok večer v komerčnej televízii ATV kandidát tohto zoskupenia na post premiéra Péter Márki-Zay.