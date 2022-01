Češka Michaláková neuspela na súde v Štrasburgu v prípade odobraných detí

Európsky súd pre ľudské práva vo štvrtok rozhodol v prospech Nórska v prípade Češky Evy Michalákovej, ktorej nórska sociálna služba Barnevernet pred viac ako desiatimi rokmi odobrala synov Denisa a Davida a umiestnila ich do pestúnskej starostlivosti.

Podľa súdu v Štrasburgu Nórsko v prípade odobratia detí manželom Michalákovým neporušilo príslušný článok Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv.

V článku 8 sa uvádza, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života a štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to nevyhnutné a v súlade so zákonom.

„Rozhodnutie v prípade Michalákových je pre nás prekvapivé, pretože z nášho pohľadu odporuje predchádzajúcej judikatúre súdu. Sme pripravení pokračovať k Veľkému senátu a verím, že uspejeme podobne, ako sa to stalo v minulosti pri kauze Barnevert vs Strand Lobben. V medziobdobí navyše nastali niektoré nové skutočnosti, o ktoré môžeme naše odvolanie oprieť,“ uviedla advokátka rodiny Dora Boková.

Boková vo svojom vyjadrení pripomenula prípad Norky Trude Strandovej Lobbenovej, ktorej nórske úrady odobrali syna krátko po narodení. Prípad sa nakoniec dostal pred Veľký senát štrasburského súdu, ktorý dal matke za pravdu.

Podozrenia zo zneužívania

O odobratí synov Denisa a Davida českým rodičom Michalákovým rozhodla nórska sociálna služba v roku 2011 kvôli podozreniu zo zneužívania, zanedbávania a týrania. Neskôr nórske úrady zbavili Evu Michalákovú rodičovských práv k obom synom, otcovi práva ponechali. Matka s následnými odvolaniami neuspela a obrátila sa preto so sťažnosťou na Nórsko na Európsky súd pre ľudské práva.

„Spravodlivosť je bohužiaľ v prípade ukradnutých detí pomalá a v tomto aktuálnom rozhodnutí aj slepá. Pripomínam navyše, že z hľadiska českého práva boli obe deti zverené do starostlivosti matky Evy Michalákovej. Je absurdné, že deti s českým štátnym občianstvom naďalej zostávajú na neznámom mieste a rodina ani český štát o nich nič nevie,“ povedala v reakcii na štvrtkový verdikt ESĽP senátorka a členka Výboru pre petície na podporu rodiny Michalákových Jitka Chalánková.

Pripomenula tak minuloročné rozhodnutie súdu v Hodoníne, ktorý formálne zveril deti do starostlivosti matky, hoci na faktický stav vecí to vplyv nemá.

Nórska sociálna služba Barnevernet je dlhodobo kritizovaná niektorými rodičmi a expertmi, podľa ktorých zachádza vo svojej snahe ochrániť deti príliš ďaleko a často odoberá rodičom ich biologických potomkov a dáva ich do pestúnskej starostlivosti bez dostatočného odôvodnenia. Stále väčší počet prípadov je riešený aj na Európskom súde pre ľudské práva.