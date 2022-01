Po desaťročí ožíva posledné neobývané mesto po jadrovej katastrofe vo Fukušime

Piati obyvatelia posledného neobývaného mesta neďaleko jadrovej elektrárne Fukušima sa vo štvrtok - prvýkrát od katastrofy v roku 2011 - vrátili do svojich domovov, kde už odteraz môžu bývať a žiť.

Po rozsiahlej dekontaminácii boli mnohé oblasti okolo elektrárne na severovýchode Japonska vyhlásené za bezpečné. Tento región pred viac ako desiatimi rokmi zasiahlo obrovské zemetrasenie a vlny cunami, ktoré spôsobili haváriu v elektrárni Fukušima Daiči.

Futaba, ktorej asi 5 600 obyvateľov bolo nútených odísť kvôli obavám z radiácie, bola poslednou opustenou obcou v prefektúre Fukušima. V malej časti mesta boli vlani v marci zrušené obmedzenia na návrat pôvodných obyvateľov a vláda sa koncom tohto roka chystá zrušiť uzáveru i na väčšom území.

Miestny predstaviteľ povedal, že na skúšku sa do Futaby vracia žiť päť ľudí zo štyroch domácností, ktorí sú prvými z iba 15 obyvateľov, ktorí sa zapojili do vládneho programu zameraného na trvalý návrat ľudí do mestečka.

Táto skupina obyvateľov už do Futaby zavítala, aby sa oboznámila so situáciou, ale od štvrtka tam budú aj nocovať. Zemetrasenie s magnitúdou 9,0 a cunami, ktoré tento región zasiahli 11. marca 2011, si vyžiadali viac ako 18 400 obetí a nezvestných.

Japonská vláda spustila po jadrovej katastrofe rozsiahly dekontaminačný program, pričom – okrem iných metód na odstránenie žiarenia – v zamorených lokalitách doslova zoškrabávala vrstvy ornice.

Po dekontaminácii sa vyhlasujú dané oblasti za bezpečné, aby sa ich obyvatelia mohli vrátiť. Zákaz vstupu do minulého roku platil len pre 2,4 percenta územia oblasti. Niektorí evakuovaní sa však zdráhajú vrátiť aj po zrušení opatrení, pretože sa obávajú pretrvávajúcej radiácie alebo sa už medzitým presťahovali inam.