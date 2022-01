Rakúsko schválilo povinné očkovanie. Premiér: Vakcína je šanca na trvalú slobodu

Všeobecnú očkovaciu povinnosť Rakúsko schválilo ako prvá krajina v rámci Európskej únie. Vzťahovať sa bude na všetkých dospelých obyvateľov krajiny od 1. februára. Výnimku budú mať tehotné ženy a všetci, ktorí nemôžu byť očkovaní zo zdravotných dôvodov. Tí, ktorí sa uzdravili, sú tiež oslobodení od povinnosti zaočkovať sa do 180 dní po nákaze covidom. Za porušenie očkovacej povinnosti hrozia sankcie podľa príjmu až do výšky 3 600 eur. Do polovice marca sa však uplatňovať nemajú.

Povinnosť schválila výrazná väčšina poslancov. Za bolo 137 hlasov, proti 33 a 13 poslancov sa zdržalo hlasovania. Koalícia ľudovcov (ÖVP) a Zelených hlasovala svorne za, v radoch opozičných sociálnych demokratov (SPÖ) a liberálov (NEOS) sa našli ojedinelé hlasy proti. Očkovaciu povinnosť tak z parlamentných strán jednoznačne odmieta iba pravicovo populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ).

Zákon ešte bude musieť (zrejme 3. februára) schváliť aj Spolková rada, teda parlamentná komora spolkových krajín, čo sa však považuje za formalitu, píše agentúra DPA. Vládne strany, ktoré sa zhodli na povinnom očkovaní, majú v Spolkovej rade väčšinu.

„Vakcinácia je príležitosťou pre našu spoločnosť, ako dosiahnuť trvalú slobodu, pretože tento vírus nás už nemôže ďalej obmedzovať,“ povedal novinárom ešte pred debatou v parlamente kancelár Karl Nehammer, ktorého citovala agentúra AFP.

Pred začiatkom hlasovania v Národnej rade sa pred Hofburgom v centre Viedne zišli odporcovia povinného očkovania. Keďže počas zasadnutia parlamentu sú zhromaždenia v okolí 300 metrov od jeho sídla zakázané, tento protest bol rozpustený. Okolo 9.30 h sa podľa polície zišlo približne 200 osôb v okolí ulice Mariahilfer Straße, parku Volksgarten a námestia Josefsplatz. V centre Viedne došlo pre protesty i k dočasnému narušeniu dopravy.

Návrh zákona vypracovala vládna koalícia zložená z konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Zelených spoločne s dvoma z troch opozičných strán – sociálnymi demokratmi z SPÖ a liberálmi zo strany NEOS. Proti tomuto kroku však ostro vystupuje krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Vláda oznámila plány na prijatie povinného očkovania v novembri, keď schválila i lockdown.

Do stredy bolo v Rakúsku plne zaočkovaných 71,8 percenta z takmer deväť miliónovej populácie.