Úspechy? Biden má po roku najmä problémy

Do Bieleho domu nastúpil v bezprecedentnej situácii. Demokrat Joe Biden je americkým prezidentom už rok, prísahu zložil 20. januára 2021. V tom čase pripomínal Washington pevnosť, lebo 6. januára 2021 radikálni stúpenci Donalda Trumpa zaútočili na Kongres.

Zákonodarcom chceli prekaziť potvrdenie výsledkov prezidentských volieb, ktoré sa konali v novembri 2020. Sfanati­zovanému davu sa to nepodarilo, Trump však priamo neuznal porážku a doteraz šíri konšpirácie, že Biden vyhral podvodom. Nemalá časť republikánov sa v tom k nemu pridala.

Boj proti Bidenovi

Konzervatívci v boji proti demokratickému prezidentovi stavili na jednu kartu. Čím horšie pre Bidena, tým lepšie pre nich. Je normálne, že v demokratickom systéme opozícia využíva všetky možnosti, aby vláde znepríjemnila život. No v extrémnej podobe to už podľa politológov predstavuje problém.

„V tejto situácii má Bidenova vláda problém riešiť výzvy, ktoré stoja pred krajinou. Republikáni nemusia predložiť žiadne plány, ako sa k týmto výzvam postaviť. Venujú pozornosť len tomu, aby boli proti Bidenovi a demokratom,“ reagoval pre Pravdu Robert Shapiro, expert na americkú politiku z Kolumbijskej univerzity.

Biden má však problém aj vo vlastných radoch. Demokrati disponujú len tesnou väčšinou v oboch komorách Kongresu a v strane pri viacerých témach nevládne jednota.

„Jednoznačne sa dá povedať, že medzi najväčšie úspechy Bidena patrí, že mu prešla legislatíva týkajúca sa infraštruktúry a jeho boj proti pandémii. Jeho vláda zaistila, aby mali Američania prístup k vakcínam a teraz aj k tretej posilňujúcej dávke. Približne 60 miliónov Američanov stále nie je zaočkovaných, ale nie je to chyba Bidena, že sa mu napriek snahe nepodarilo oslabiť opozíciu, ktorá je proti vakcínam. Mám pocit, že ľudia nespravodlivo obviňujú šéfa Bieleho domu z toho, že môže za šírenie covidových variantov delta a omikron,“ povedala pre Pravdu Myra Gutinová, odborníčka na politickú komunikáciu z Riderovej univerzity v New Jersey. „Na druhej strane sa prezident snaží presadiť ďalšiu legislatívu týkajúcu sa postpandemickej obnovy a zákon na posilnenie práv voličov. Zaseklo sa to však na demokratickom senátorovi Joeovi Manchinovi a jeho kolegyni z Arizony Kyrsten Sinemaovej. Podľa mňa však v tejto veci nebol Biden dostatočným lídrom, keď to bolo potrebné, aby tieto zákony prešli v Kongrese. Neurobil dosť preto, aby sa na verejnosti verejne postavil za túto legislatívu – či už prostredníctvom prejavov alebo tlačových konferencií,“ objasnila Gutinová.

Slabá podpora

Nedostatočnú komunikáciu vyčítajú Bidenovi aj viacerí jeho stúpenci. Infraštruktúrny balíček Američanom pomohol sumou 1,9 bilióna dolárov, ale chvália sa ním republikáni, ktorí zaň nehlasovali. Keď Biden pred rokom nastúpil do Bieleho domu, nezamestnanosť bola viac ako šesť percent a teraz je pod štyrmi percentami. No v USA sa viac hovorí o rastúcej inflácii, ktorá sa vlani v decembri dostala až na úroveň siedmich percent. Je to téma, ktorú donekonečna riešia republikáni, ale aj médiá. Podľa prieskumov CNN si až 72 percent Američanov myslí, že sa vláda nevenuje dostatočne boju s infláciou.

„Neprekvapuje ma, že napriek pokroku, ktorý sme zaznamenali v boji s covidom či v ekonomickej oblasti, nás ešte voliči neznámkujú tak, že sme to v ich očiach zvládli. Ale prezidenta Bidena zvolili na štyri roky, nie na jeden rok,“ povedal pre spravodajský web Politico.com Ron Klein, šéf prezidentovho štábu v Bielom dome.

Napriek tomu, že z tábora demokrata zaznievajú takéto optimistické slová, pri pohľade na prieskumy verejnej mienky určite vládne v Oválnej pracovni pochmúrnejšia atmosféra. Podľa analytického portálu FiveThirtyEight.com je popularita Bidena len na úrovni 41,9 percenta. S jeho prácou v Bielom dome nie je spokojných až 52,5 percenta Američanov.

V tejto situácii mal Biden v stredu iba druhú samostatnú tlačovku, odkedy nastúpil do úradu. Na otázky odpovedal dve hodiny. Demokrat by potreboval prevziať politickú iniciatívu. Už v novembri čakajú Spojené štáty kongresové voľby. A je celkom možné, že bidenovci v nich stratia väčšinu v Snemovni reprezentantov a v Senáte. V tom prípade by už pravdepodobne prezident nedokázal presadiť nič.

Samozrejme, Biden si to uvedomuje. Na tlačovej konferencii zašiel dokonca tak ďaleko, že povedal, že voľby by mohli byť nelegitímne, ak neprejde legislatíva, ktorá má posilniť práva voličov. Biden to uviedol v súvislosti s tým, že republikáni sa vo viacerých štátoch snažia sťažiť ľuďom prístup k hlasovaniu. Demokrati síce voči tomu majú zásadné výhrady, ale niektorí sa kriticky vyjadrili na adresu šéfa Bieleho domu. Podľa nich nemal spochybňovať legitimitu volieb.

USA vo svete

Hoci Bidenove politické problémy vyplývajú najmä z jeho domácich iniciatív, ktorým chcel venovať hlavnú pozornosť, spávať mu nedáva ani zahraničná politika. Na tlačovej konferencii komentoval napätie vo vzťahoch s Ruskom. Uviedol, že predpokladá, že ruský prezident Vladimir Putin niečo na Ukrajine urobí, a varoval ho pred týmto krokom. Zároveň to však vyznelo tak, že Biden naznačil, že sila reakcie Západu bude závisieť od veľkosti útoku.

Expert na americkú zahraničnú politiku Thomas Scotto z Glasgowskej univerzity tvrdí, že partneri USA síce nástup Bidena po Trumpovi privítali, ale nie sú si istí, čo v skutočnosti môžu od Ameriky očakávať. „Nevedia, či ide len o medzihru pred ďalšou vládou republikánov, alebo je to návrat k normálu po turbulentných rokoch s Donaldom Trumpom. No zlyhania Bidena v oblasti zahraničnej politiky sú aj tak mnohonásobné. Úboho naplánovaný odchod z Afganistanu len ťažko mohol posilniť dôveru spojencov v Ameriku. Dohoda AUKUS s Austráliou a Britániou zase ukázala, že USA nedostatočne koordinujú svoje kroky s partermi a chýba im expertíza,“ vysvetlil pre Pravdu Scotto.

„Stiahnutie sa z Afganistanu bolo najväčšou zahraničnopoli­tickou chybou Bidena. V podstate to bola katastrofa. Je neuveriteľné, že prezident a jeho tím akoby netušili, čo bude nasledovať. Vyzeralo to tak, že jeho vláda je úplne mimo. Utrpela tým dôvera v USA na globálnej scéne. Ale zasiahlo to aj popularitu Bidena doma a šéf Bieleho domu sa z toho zatiaľ nespamätal,“ povedal pre Pravdu Mark Rozell, odborník na americkú politiku z Univerzity Georgea Masona.