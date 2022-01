Rusko uskutoční manévre 240 kilometrov od pobrežia Írska

Súčasťou manévrov majú byť aj skúšky rakiet, ktoré budú zrejme odpaľované z lodí a lietadiel. Podrobnosti však nie sú známe, píše thejournal.ie. Írsky úrad pre letectvo potvrdil, že presmeruje komerčné lety a vydá príslušné varovanie.

Oblasť, v ktorej sa budú konať manévre, je relatívne malá vodná plocha, leží však vo výlučnej ekonomickej zóne Írska, kde hliadkujú lode írskeho námorníctva a lietadlá Írskeho leteckého zboru. Nachádza sa približne 240 kilometrov od írskeho pobrežia.

Bezpečnostný zdroj pre thejournal.ie uviedol, že v roku 2009 prišlo pri pobreží Írska k rozsiahlemu úniku ropy z ruského plavidla a na pomoc bola privolaná aj armáda. Bez primárneho radaru a ďalších prostriedkov je však ťažké monitorovať akúkoľvek činnosť v takomto rozsahu, konštatoval zdroj.

Rusko minulý týždeň ohlásilo rozsiahle námorné manévre v Stredozemnom mori, Severnom mori, Ochotskom mori, Atlantickom oceáne a Tichomorí, na ktorých sa má v januári a februári zúčastniť viac ako 140 lodí a 10 000 vojakov. Ďalšie manévre s účasťou ruských vojakov sa uskutočnia vo februári na území Bieloruska.

Ruské bombardéry v posledných rokoch prelietavajú nad Atlantikom a pri západnom pobreží Írska. Ich lety monitoruje Britské kráľovské letectvo (RAF).

Napätie medzi Ruskom a krajinami západného bloku v posledných týždňoch vzrástlo v súvislosti s presunmi ruských jednotiek k hraniciam Ukrajiny. Rusko podľa Cathala Berryho, bývalého dôstojníka írskej armády, posiela prostredníctvom cvičení pri pobreží Írska odkaz európskym krajinám.

„Miesto nie je náhodné a dalo sa to čakať — mohli to robiť pri Murmansku, ale namiesto toho si vybrali Atlantik,“ povedal Berry pre thejournal.ie. „Z vojenského hľadiska ide o to, že cvičenie je veľmi jednoduchý spôsob, ako zhromaždiť veľké množstvo vojenských prostriedkov v nejakej oblasti pod falošnou zámienkou, po čom môžu nasledovať ďalšie aktivity,“ konštatoval Berry.