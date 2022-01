Expert: Západ by mal podporiť Afgancov, ale nie Taliban

Podľa OSN až jeden milión afganských detí čelí nedostatku potravín. Taliban sa v severskej krajine stretol aj so zástupcami občianskej spoločnosti a organizácií, ktoré podporujú práva žien. Extrémisti využili situáciu a hovoria, že rokovania sú krokom k tomu, že ich vládu bude svet vnímať ako legitímnu. "Uznanie Talibanu momentálne nie je možné. Ale je jasné, že hnutie na to tlačí. A čím dlhšie bude Taliban pri moci, tým viac sa zvýši pravdepodobnosť, že ho nejakým spôsobom neformálne uznáme,“ komentoval pre Pravdu rokovania v Nórsku odborník na Afganistan Jorrit Kamminga z Holandského inštitútu pre medzinárodné vzťahy Clingendael.

Predstavitelia Talibanu sú od nástupu k moci po prvý raz v Európe. Ako hodnotíte rokovania v Nórsku?

Sú to naozaj dôležité rozhovory. Snaha o otvorený dialóg neznamená, že sa dopracujeme k mierovej dohode. No každý krok, ktorý by mohol zlepšiť situáciu v Afganistane, sa jednoznačne počíta.

Čo tým myslíte, keď hovoríte o možnosti zlepšiť situáciu?

Ide o to, aby sme sa usilovali dosiahnuť stav, že by do riadenia krajiny mohlo zasiahnuť čo najväčšie množstvo ľudí. Ak je to tak, že talibanský režim bude naďalej fungovať, najlepší scenár by bol, keby mal Afganistan aspoň takú inkluzívnu vládu, ako je to len možné. Dúfajme, že by v nej mohli byť aj technokrati, ktorí sa už na riadení štátu podieľali.

Nórska ministerka zahraničných vecí Anniken Huitfeldtová zdôraznila, že rozhovory neznamenajú legitimizáciu či uznanie Talibanu. Hnutie však o niečo také záujem má.

Samozrejme, že sa Taliban snaží dosiahnuť uznanie. Hnutie vie, že by to zásadným spôsobom prispelo k tomu, aby získalo väčšiu podporu. A čím dlhšie bude Taliban pri moci, tým viac sa zvýši pravdepodobnosť, že ho nejakým spôsobom neformálne uznáme, hoci momentálne to nie je možné. Ale Západ už teraz od vládcov v Kábule požaduje niektoré veci. Najmä, aby dodržiaval ľudské práva a postaral sa o Afgancov. V podstate sa dá povedať, že čím viac kontaktov s Talibanom nadviažeme, tým skôr sa de facto priblížime k jeho uznaniu.

Taliban by chcel, aby Západ uvoľnil približne 10 miliárd dolárov, čo sú peniaze Afganistanu, ale extrémisti sa k nim nemôžu dostať. Radikáli argumentujú, že financie potrebujú na zmiernenie humanitárnych problémov. Ako by ste postupovali?

Je dôležité, aby sme peniaze uvoľnili. Západ nemá žiadny dôvod, aby pomáhal Talibanu. Má však morálnu povinnosť podporiť Afgancov. Znamená to však, že bude musieť nejakým spôsobom s Talibanom spolupracovať, aby ľudia v krajine mali prístup k pomoci a k základným sociálnym službám.