Biden prisľúbil Ukrajine podporu a aj financie

Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine podporu vo vyhrotenej situácii s Ruskom. Vyjadril sa tak počas telefonátu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.

Biden v rozhovore so Zelenským opätovne potvrdil „pripravenosť Spojených štátov reagovať rozhodne a spoločne so svojimi spojencami a partnermi“ v prípade, že by Rusko napadlo Ukrajinu. Americký prezident zároveň podčiarkol „záväzok USA voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny“, uviedol Biely dom.

Biden tiež povedal, že Washington skúma možnosti „ďalšej makroekonomickej podpory“ pre ukrajinské hospodárstvo, ktoré je pod tlakom pre hromadenie ruských vojakov pri hraniciach. Bližšie podrobnosti ohľadom tejto podpory však Biely dom neposkytol.

V reakcii na kritiku, ktorú USA adresovala Ukrajina po tom, ako Američanom odporučili zvážiť bezodkladný odchod z Ukrajiny, povedal Biden ukrajinskému prezidentovi, že americká ambasáda v krajine je „naďalej otvorená a plne funkčná“.

Americký prezident zároveň vyjadril podporu diplomatickým rozhovorom, v rámci ktorých sa Ukrajina a Rusko tento týždeň opätovne zaviazali na dodržiavaní prímeria na východe Ukrajiny. Zároveň prisľúbil, že žiadne diplomatické úsilie a dohody týkajúce sa Ukrajiny, nebudú prebiehať „bez Ukrajiny“.

Zelenskyj na Twitteri napísal, že mal s Bidenom „dlhý telefonický rozhovor“, v rámci ktorého spoločne „diskutovali o diplomatickom úsilí zameranom na deeskaláciu“ napätia s Ruskom a dohodli sa na „budúcich spoločných krokoch“.

Ukrajinský prezident tiež uviedol, že Bidenovi poďakoval za dodávky zbraní a že spoločne diskutovali aj o „možnostiach finančnej podpory pre Ukrajinu“.

USA žiadajú zasadnutie BR OSN

Spojené štáty požiadali Bezpečnostnú radu OSN, aby na pondelok zvolala svoje verejné zasadnutie s cieľom diskutovať o „výhražnom správaní“ Ruska voči Ukrajine. Oznámila americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová.

Rusko nazhromaždilo v ostatnom čase pri svojich hraniciach s Ukrajinou približne 100.000 vojakov, hoci popiera, že by plánovalo inváziu na Ukrajinu. V rámci úsilia o riešenie vyhrotenej situácie sa medzičasom konalo niekoľko diplomatických rozhovorov, ktoré však nedospeli k zásadnému prelomovému bodu, pričom Rusko aj NATO si ponechali otvorené dvere pre ďalšie diskusie, približuje Reuters.

„Rusko sa angažuje v ďalších destabilizačných činoch voči Ukrajine, čo predstavuje jasnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj (dodržiavanie) Charty OSN,“ uviedla Thomasová-Greenfieldová. „Teraz nie je vhodný čas na vyčkávanie. Teraz je potrebná plná pozornosť Bezpečnostnej rady OSN,“ dodala s tým, že USA sa v tomto smere tešia na pondelňajšiu „priamu a rozhodnú“ diskusiu.

Reuters približuje, že o hlasovanie o zablokovaní pondelňajšieho stretnutia môže požiadať ktorýkoľvek z členov BR OSN. Na úspech takéhoto hlasovania je však následne potrebných minimálne deväť hlasov. Podľa diplomatov z OSN je pritom nepravdepodobné, že by k zablokovaniu zasadnutia zvolaného USA naozaj došlo.

BR OSN zasadala v súvislosti s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou od ruskej anexie polostrova Krym v roku 2014 už veľakrát. Nebola však schopná prijať nijakú zásadnú rezolúciou vzhľadom na to, že Rusko ako jeden z jej piatich stálych členov disponuje právom veta, približuje Reuters.