Rakúska tajná služba: Radikálni antivaxeri prechádzajú cez hranice a šíria extrémizmus

Niektorí zradikalizovaní aktivisti odmietajúci očkovanie proti koronavírusu a protipandemické opatrenia prechádzajú cez hranice a pripájajú sa k protestom, kde sa šíri extrémistická ideológia. Uviedol to nový šéf rakúskej tajnej služby, podľa ktorého je tento trend "veľmi desivý", informovala v piatok agentúra AFP.

Podľa Omara Haijawiho-Pirchnera cestujú zahraniční aktivisti do Rakúska – kde na budúci mesiac vstúpi do platnosti povinnosť očkovať sa proti koronavírusu – s cieľom demonštrovať a podnikať „sieťové schôdzky so svojimi partnermi, pravicovými extrémistami“.

Ako dodal, pravicoví extrémisti často využívajú tieto zhromaždenia na šírenie svojej ideológie vrátane antisemitizmu a „vidíme ľudí, ktorí sú do veľmi vysokej miery radikalizovaní“.

Od Francúzska cez Holandsko po Nemecko i Belgicko sužujú európske krajiny za uplynulých niekoľko mesiacov protesty proti vakcinácii, kým vlády podnikajú rázne opatrenia voči neočkovaným obyvateľom, píše AFP.

V Rakúsku takmer každý týždeň vychádzajú do ulíc desaťtisíce ľudí odvtedy, ako vláda oznámila, že očkovanie proti COVID-19 bude od 4. februára povinné. Haijawi-Pirchner (41), ktorý sa na čelo zreformovanej rakúskej tajnej služby DSN postavil vlani v decembri, vo svojom prvom rozhovore pre zahraničné médiá uviedol, že radikalizácia niektorých aktivistov a narastajúca medzinárodná dimenzia protestov „je pre nás veľmi, veľmi desivá“.

V Nemecku aj Švajčiarsku

Rakúska tajná služba síce nezodpovedá za zhromažďovanie zahraničných spravodajských informácií, dostala však správy o veľkom počte dobre organizovaných aktivistov v Nemecku a Švajčiarsku, ozrejmil.

DSN bola okrem toho podľa neho svedkom vierohodných hrozieb násilia v Rakúsku v súvislosti s potýčkami s políciou na okraji protestov, píše AFP. Je tu momentálne „veľké množstvo ľudí ohrozujúcich kritickú infraštruktúru“ vrátane médií, zdravotníckych zariadení a politikov, povedal Haijawi-Pirchner.

DSN nahradila bývalú rakúsku spravodajskú agentúru BVT v rámci rozsiahlej reformy tajných služieb, pripomína AFP. Reputácia BVT bola narušená sériou „incidentov“, ku ktorým došlo počas uplynulých rokov. Patria medzi ne razie nariadené vtedajším krajne pravicovým ministrom vnútra Herbertom Kicklom v roku 2018 i obvinenia rakúskych predstaviteľov v súvislosti s únikom informácií Rusku.

Zmeny súvisia aj s reakciou na teroristický útok vo Viedni z novembra 2020, ktorý šéf DSN označil za zlyhanie napriek predchádzajúcim varovaniam o aktivitách páchateľa. „Nikdy sa nemôžete vyhnúť teroristickému útoku na 100 percent,“ podotkol Haijawi-Pirchner. „DSN je však na takúto situáciu pripravená lepšie než BVT,“ dodal.