Biden čoskoro amerických vojakov presunie do východnej Európy

Spojené štáty čoskoro presunú neveľký počet amerických vojakov do východnej Európy a členských krajín NATO kvôli napätiu súvisiacemu s Ukrajinou. Novinárom to v noci na dnešok podľa agentúr AP a Reuters povedal americký prezident Joe Biden.

Pentagon začiatkom týždňa uviedol cez 8 500 amerických vojakov do pohotovosti kvôli možnému ruskému útoku na Ukrajinu. Žiadne z nich ale zatiaľ nevyslal do Európy alebo nepresunul v rámci kontinentu. To sa podľa Bidena čoskoro zmení.

„V najbližšom čase presunieme amerických vojakov do východnej Európy a krajín NATO. Nie veľa,“ citovali agentúry amerického prezidenta. CNN jeho vyjadrenie vníma tak, že Washington svojich vojakov presunie výhradne do štátov, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie. Pentagon už skôr uviedol, že americké jednotky nemajú byť nasadené priamo na Ukrajine.

Pobaltie či Rumunsko

Do akých krajín Washington vojakov pošle, Biden nespresnil. The New York Times ale už v pondelok napísal, že prezident uvažuje o vyslaní vojnových lodí, lietadiel a až 5 000 vojakov do Pobaltia a ďalších krajín NATO na východe Európy. Konkrétne v minulosti médiá zmienili aj Rumunsko.

Čítajte viac Bidenovo zaucho Putinovi? Nebolí, ale uráža, znie z Moskvy

Posilniť svoje postavenie v regióne chcú aj ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie. Španielsko sa bude viac angažovať v Bulharsku, Francúzsko zase v Rumunsku. Podľa slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka NATO zvažuje aj nasadenie vojakov na Slovensku. Spomínané úvahy sa týkajú možnosti vytvorenia bojových jednotiek s tisíckou príslušníkov, ktoré by okrem Slovenska pôsobili aj v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku.

Na nasadení nových jednotiek NATO v krajinách jej východného krídla by sa podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského mala podieľať aj Praha.

Čítajte viac Tisícka vojakov aliancie na našom území? Veď preto sme v NATO, hovorí Korčok

USA a ďalšie členské krajiny aliancie sa týmito krokmi a plánmi i sériou diplomatických rokovaní so zástupcami Moskvy snažia Rusko odradiť od invázie na Ukrajinu, ktorá podľa amerických činiteľov môže prísť už vo februári. Moskva, ktorá v roku 2014 anektovala ukrajinský Krym, to popiera a tvrdí, že je to naopak Rusko, kto je ohrozený. Požaduje preto sériu bezpečnostných záruk, z ktorých najdôležitejšia je tá, že NATO neprijme za svojho člena Ukrajinu. Aliančné krajiny už ale takúto záruku jednomyseľne odmietli dať. Je podľa nich na každom štáte, aby si vybral, kam bude patriť.

Washington opakovane Moskvu varuje pred tvrdou – aj keď nie vojenskou – reakciou, pokiaľ sa nakoniec skutočne rozhodne na Ukrajinu zaútočiť.

VIDEO: Aké jednotky NATO by mohli prísť? Macko: Možno pozemné sily