Pražský hrad vraj skartoval tajný dokument o Vrběticiach, ukazovať má na Miškina a Čepigu

Polícia sa to vraj dozvedela potom, keď chcela overiť, či na dokumente pre prezidenta Miloša Zemana nie sú otlačky prstov alebo DNA niekoho, komu by sa vôbec nemal dostať do rúk. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na týždenník Respekt a rozhlasovú stanicu Radiožurnál, ktorým to údajne potvrdili tri dôveryhodné zdroje.

„Ku skartácii sa asi omylom priplietol dokument v utajovanom režime D (dôverné), a to správa o Vrběticiach," povedal pre Radiožurnál zdroj z prezidentovho blízkeho okolia. Vraj sa to stalo vlani na konci novembra. Tajná správa BIS údajne obsahovala informácie o podozrení, že za explózie v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 sú zodpovední agenti ruskej rozviedky GRU Alexander Miškin a Anatolij Čepiga.

Česká Kancelária prezidenta republiky potvrdila, že polícia Pražský hrad 21. januára navštívila. Prezidentov kancelár Vratislav Mynář však nepotvrdil ani nevyvrátil, že by Pražský hrad dokument v utajovanom režime skartoval. Zásadne však odmietol, že by sa dostal k materiálom, ku ktorým nemá prístup. „Osobne som sa nikdy s materiálom mimo moju bezpečnostnú spôsobilosť nestretol, neoboznámil sa, ani na to nebol nijaký dôvod," dodal. Mynář ani prezidentov poradca Martin Nejedlý nemajú náležitú bezpečnostnú previerku. Nejedlý sa zatiaľ k záležitosti nevyjadril. Informácie odmietla poskytnúť aj česká polícia. „O prípade sa nebudeme vyjadrovať," povedal pre TN.cz hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.