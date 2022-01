Briti núkajú 'veľké nasadenie zbraní', Maďari zatiaľ ďalších vojakov u seba nechcú

Británia sa pripravuje ponúknuť Severoatlantickej aliancii (NATO) „veľké“ nasadenie vojakov, zbraní, vojnových lodí a lietadiel v Európe. Oznámil to v sobotu večer britský premiér Boris Johnson v reakcii na narastajúce „ruské nepriateľstvo“ voči Ukrajine, informovala tlačová agentúra AFP.

Ponuka, ktorá má byť predložená vojenskému vedeniu NATO na budúci týždeň v Bruseli, by mohla viesť k tomu, že Británia zdvojnásobí počet svojich približne 1150 vojakov rozmiestnených vo východoeurópskych krajinách a do Estónska pošle „obranné zbrane“ uviedol Downing Street.

„Tieto opatrenia by vyslali Kremľu jasný odkaz – nebudeme tolerovať vaše destabilizujúce aktivity a vždy budeme stáť po boku našich spojencov v NATO tvárou v tvár ruskému nepriateľstvu,“ uviedol Johnson vo svojom sobotňajšom vyhlásení.

„Našim ozbrojeným silám som nariadil, aby sa na budúci týždeň pripravili na rozmiestnenie po celej Európe, čím zabezpečíme, že budeme schopní podporiť našich aliančných spojencov na súši, na mori a vo vzduchu,“ dodal britský líder.

Johnson tvrdí, že ak si ruský prezident Vladimir Putin zvolí „krviprelievanie a ničenie“ na Ukrajine, bude to „pre Európu tragédia“, píše AFP. „Ukrajina sa o svojej budúcnosti musí rozhodnúť slobodne,“ poznamenal britský ministerský predseda.

Johnson chce hovoriť s Putinom

Johnson v piatok oznámil, že v najbližších dňoch bude hovoriť s Putinom, pričom chce naliehať na deeskaláciu napätia v súvislosti s Ukrajinou. Premiér má na budúci týždeň navštíviť tento región.

Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú najhoršie od studenej vojny; prispelo k tomu rozmiestnenie tisícok ruských vojakov na ukrajinských hraniciach a požiadavka Kremľa, aby sa Ukrajina nestala členom NATO.

Británia už má v Estónsku nasadených viac než 900 vojakov. Na Ukrajine ich má zhruba 100 v rámci výcvikovej misie, ktorá sa začala v roku 2015. V Poľsku má Británia približne 150-člennú motorizovanú jednotku. Na akciu je pripravená aj lietadlová loď HMS Prince of Wales, ktorá sa aktuálne nachádza v Arktíde.

Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová a britský minister obrany Ben Wallace sa pripravujú na návštevu Moskvy, kde budú rokovať so svojimi ruskými rezortnými kolegami.

Wallace zároveň v najbližších dňoch vycestuje na stretnutia so spojencami do Maďarska, Slovinska a Chorvátska.

USA sa obrátili na Maďarsko

Maďarsko nepovažuje v súčasnej situácii za účelné rozmiestňovať na svojom území ďalšie sily NATO. Podľa agentúry Interfax to v sobotu rozhlasovej stanici Inforadio povedal maďarský minister obrany Tibor Benkö. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok na facebooku povedal, že USA sa obrátili na Budapešť ohľadom dočasného umiestnenia amerických jednotiek v Maďarsku.

Americký prezident Joe Biden v noci na sobotu povedal, že Spojené štáty čoskoro presunú neveľký počet svojich vojakov do východnej Európy a členských krajín NATO kvôli napätiu súvisiacemu s Ukrajinou. Do akých štátov by mali byť presunutí ale nespresnil. Médiá však v súvislosti s podobnými informáciami, ktoré sa objavili už v predchádzajúcich dňoch, spomínajú predovšetkým Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Podľa slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka NATO zvažuje aj nasadenie vojakov na Slovensku.

Benkö však podľa Interfaxu vyhlásil, že situácia okolo Ukrajiny nepredstavuje pre Maďarsko bezprostredné nebezpečenstvo, preto krajina nepotrebuje ďalšie sily NATO. Dodal tiež, že podľa maďarskej armády presun ruských jednotiek pozdĺž hranice s Ukrajinou nenasvedčuje tomu, že by Rusko chcelo na Ukrajinu zaútočiť.

Obavy z možnej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach má Rusko desaťtisíce vojakov, v posledných týždňoch viedli k zvýšeniu napätia medzi Moskvou a Západom. USA a ďalšie krajiny varovali, že Rusko bude v prípade napadnutia Ukrajiny čeliť tvrdej reakcii. NATO tiež oznámilo, že kvôli hrozbe ruskej agresie vysiela ďalšie lode a lietadlá na posilnenie obrany východnej Európy.