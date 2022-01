Poľský expert: NATO zatiaľ Rusku neustupuje

Ako vnímate debatu o možnom posilnení prítomnosti NATO vo východnej a v juhovýchodnej časti aliancie?

Je to celkom logická diskusia, uvidíme, k čomu nakoniec povedie, ako sa NATO rozhodne. Už máme bojové skupiny v troch pobaltských krajinách a v Poľsku. Dá sa však povedať, že NATO nemá tak dobre pokrytú južnú časť východného krídla. Tento región pritom momentálne čelí hrozbe, ktorá súvisí s možným útokom Ruska proti Ukrajine. Je legitímne, že sa tým NATO zaoberá. Ako viete, Francúzsko naznačilo, že by mohlo vytvoriť bojovú skupinu v Rumunsku. Neprekvapuje ma teda, že sa vedú takéto diskusie. Otázkou však je, ako by členské krajiny vytvorili nové bojové prápory, ktoré štáty by do nich vyslali vojakov a kto by tieto skupiny viedol.

Už ste spomenuli, že NATO koncept bojových skupín využilo v Pobaltí a v Poľsku. Sú tam na rotačnej báze rozmiestnené prápory, napríklad Slovensko má vojakov Lotyšsku. Bojové skupiny vznikli v reakcii na agresiu Ruska proti Ukrajine v roku 2014. Ako fungujú?

Z toho, čo NATO volá posilnená predsunutá prítomnosť, sme sa už mnohé naučili. Aliancia vie, ako vytvoriť ich štruktúru, ako nastaviť rotácie, ako pripravovať cvičenia či ako fungujú v spojení s miestnymi ozbrojenými silami. A je to aj lekcia pre veliteľskú štruktúru NATO. Už dobré dva roky sa hovorí o multinárodnom veliteľstve v Maďarsku. Ďalším krokom by mohlo vytvorenie takejto štruktúry niekde v čiernomorskom regióne. Mohlo by to byť aspoň divízne veliteľstvo.

Ako by na takúto iniciatívu mohlo reagovať Rusko?

Moskvu to, samozrejme, nahnevá. NATO zatiaľ Kremľu neustúpilo ani o milimeter. Ak by bolo výsledkom potenciálnej invázie na Ukrajinu posilnenie prítomnosti aliancie vo východnej Európe, išlo by to proti deklarovanému strategickému cieľu Ruska.