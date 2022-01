Búrka sa do USA prihnala rýchlosťou 130 km/h, priniesla desiatky cm snehu

V Massachusetts pripravila o elektrinu na 100.000 ľudí av New Yorku jedného muža o život. Jej následky mohli byť podľa meteorológov ale oveľa horšie, ak by so sebou namiesto suchého snehu priniesla vlhké a teda ťažšie zrážky, ktoré ľahšie lámu vetvy stromov. Dobré bolo podľa agentúry AP aj to, že prišla cez víkend, keď väčšina ľudí nemusí cestovať.

Desať štátov na východnom pobreží počas soboty vydalo varovanie pred búrkou, jednoznačne najzasiahnutejší bol ale Massachusetts s metropolou Bostonom. Zimné počasie tam prinieslo 60 centimetrov snehu. V neďalekom meste Sharon nasnežilo dokonca ešte o 16 centimetrov viac. Oblasť polostrova Cape Cod v Massachusetts zase zasiahol vietor s rýchlosťou až 134 kilometrov za hodinu, niektoré pobrežné ulice zaplavila voda. Miestne záplavy sú hlásené aj z ďalších miest.

V celej krajine museli aerolinky kvôli búrke od piatku do dneška zrušiť na 6 000 letov. Miestami sú hlásené komplikácie v železničnej a cestnej doprave, nie ale také veľké, ako sa úrady obávali. Napríklad v štáte Rhode Island radšej dopredu zakázali všetko cestovanie s výnimkou naliehavých prípadov, od ciest odrádzali úrady aj inde.

V New Yorku si búrka podľa televízie CBS vyžiadala jeden ľudský život, keď postarší muž pri odpratávaní snehu spadol do bazéna. Zdravotníci ho našli v bezvedomí, neskôr zomrel v nemocnici.

Dnes by sa búrka mala presunúť do Kanady, kde už pred ňou niekoľko provincií vydalo varovanie. Silu búrky podľa meteorológov citovaných AP ovplyvnili najskôr aj klimatické zmeny, najmä stále teplejšie oceány.